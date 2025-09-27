Palinsesti Sky e NOW 2025/2026: Da Pechino Express a Money Road, ecco tutte le novità in arrivo per l'Intrattenimento

Anticipazioni TV

What's Next per gli Show di Sky e NOW per la stagione 2025/2026 appena partita? Scopriamole insieme e citando Bruno Barbieri tutto ci farà dire "Wow, wow, wow!".

Palinsesti 2025/2026 scoppiettanti e ricchi di grandi novità per Sky. È già partita e continuerà nei prossimi mesi, un’offerta ricchissima e diversificata che ha come obiettivo quello di portare nelle case degli spettatori dei contenuti di valore e che creino emozioni. Con un servizio che si compone di una modalità lineare, di un on demand e di un servizio Streaming tramite la in streaming solo su NOW piattaforma NOW, Sky è pronto a regalare esperienze uniche a ogni visione e questo grazie a una sempre più grande library di serie TV, di cinema, di documentari, di sport, di informazione ma anche di intrattenimento. E proprio di questo vogliamo parlarvi, raccontandovi cosa aspettarci nei prossimi mesi ma anche invogliandovi a recuperare o continuare a seguire quegli show che sono già partiti e che hanno inaugurato una stagione che – facendo nostra un’espressione di Bruno Barnieri – sarà da Wow, wow, wow! Pronti a vedere cosa ci aspetta? Bene, si parte!

Bruno Barbieri - 4 Hotel e X Factor 2025 hanno inaugurato la nuova stagione di Sky e NOW

Su Sky e in Streaming solo su NOW sono già in onda le nuove edizioni di Bruno Barbieri – 4 Hotel e di X Factor 2025, entrambe con grandi novità.

Bruno Barbieri – 4 Hotel e il Barbieri Plus

Bruno Barbieri ha inaugurato la nuova stagione del suo 4 Hotel, lo scorso 7 settembre 2025. Lo chef stellato – che tornerà protagonista in MasterChef Italia 15, prossimamente in arrivo – e ha già attraversato l’Italia da Nord a Sud, passando per il centro. Sono infatti andati in onda tre episodi, il primo all’Isola d’Elba, il secondo a Trapani e il terzo nel Wild Abruzzo. Domenica 28 settembre 2025 ci aspetta la quarta tappa, nel Lazio e più precisamente della Riviera di Ulisse, in provincia di Latina.

Il gioco è rimasto lo stesso, stesse votazioni e stesse categorie da votare, ovvero location, camera, servizi, colazione e prezzo, ma da quest’anno Barbieri ha un potere in più. Non solo può riconoscere un “bollino green” alle strutture che più rispettano l’ecosostenibilità ma può usare il suo Barbieri Plus, ovvero 5 punti in più da assegnare – al tavolo del confronto – a una degli hotel che ha avuto quel quid in più che lo ha conquistato. Cinque punti pesano molto soprattutto se c’è poco margine di distanza tra i concorrenti e potrebbe cambiare del tutto il risultato della classifica provvisoria. Il viaggio continuerà poi a Bari, tra le Colline Senesi, a Parma con la sua food valley, il centro gastronomico dell’Emilia-Romagna e infine a Bergamo.

X Factor 2025 e il nuovo poker di giudici

L’11 settembre 2025 è invece cominciato X Factor 2025. Lo show continua ad appassionare gli spettatori amanti della musica e non. Quest’anno al tavolo dei giudici c’è una new entry ovvero Francesco Gabbani, che si è presentato come il “giudice tecnico”, che non ama gli arrangiamenti e con l’occhio clinico per gli accordi. Il nuovo poker – composto da Gabbani, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia - è brillante e frizzante e lo mostrerà ancora di più nelle prossime puntate in arrivo. Dalla prossima settimana, dal 2 ottobre 2025, arriveranno i Bootcamp con una novità. Ai concorrenti non basteranno tre sì ma dovranno convincere tutto il tavolo degli esperti e magari sperare nell’X Pass, che li porterà direttamente in finale. Si passerà poi ai Last Call e poi ai Live, in partenza il 23 ottobre 2025. La finale sarà il 4 dicembre 2025 sempre nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Napoli, che ha riscosso un successo clamoroso lo scorso anno, commuovendo persino i giudici.

Show in arrivo nel 2026

Prossimamente arriveranno le nuove stagioni di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, di MasterChef Italia, di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e di Cucine da Incubo.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo : Fabio Caressa tornerà alla guida di uno show che lo scorso anno ha rivoluzionato il concetto di TV. Sì perché i concorrenti, oltre a essere gente comune, sono impegnati in un trekking durissimo – e al caldo – ma soprattutto sono chiamati a rispondere alle continue tentazioni che incontrano sul loro cammino. Alla partenza, la Compagnia delle Tentazioni ha solo un kit di sopravvivenza, in uno zaino che km dopo km diventa sempre più pesante e il gioco li mette sempre nelle condizioni di scegliere se approfittare di una tentazione e dare sfogo a un proprio desiderio oppure pensare alla squadra e ai compagni di viaggio. Sì perché la fatica è personale ma il montepremi è di tutti e ogni spesa viene detratta da quello, con qualche bonus o malus nel cammino;

: Fabio Caressa tornerà alla guida di uno show che lo scorso anno ha rivoluzionato il concetto di TV. Sì perché i concorrenti, oltre a essere gente comune, sono impegnati in un trekking durissimo – e al caldo – ma soprattutto sono chiamati a rispondere alle che incontrano sul loro cammino. Alla partenza, la Compagnia delle Tentazioni ha solo un kit di sopravvivenza, in uno zaino che km dopo km diventa sempre più pesante e il gioco li mette sempre nelle condizioni di scegliere se approfittare di una tentazione e dare sfogo a un proprio desiderio oppure pensare alla squadra e ai compagni di viaggio. Sì perché la fatica è personale ma il montepremi è di tutti e ogni spesa viene detratta da quello, con qualche bonus o malus nel cammino; MasterChef Italia : lo show cooking più famoso del nostro paese arriva alla quindicesima stagione e a condurlo sarà il trio delle meraviglie , quello che lo ha portato avanti dalla nona edizione: Bruno Barbieri , Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo . Nuove sfide e nuovi concorrenti – è trapelata la notizia che ci sarà un 92enne tre le fila degli aspiranti chef – sono pronti a farci compagnia in prima serata;

: lo show cooking più famoso del nostro paese arriva alla quindicesima stagione e a condurlo sarà il , quello che lo ha portato avanti dalla nona edizione: , e . Nuove sfide e nuovi concorrenti – è trapelata la notizia che ci sarà un 92enne tre le fila degli aspiranti chef – sono pronti a farci compagnia in prima serata; Alessandro Borghese – 4 Ristoranti : torna anche il tour tra le cucine e ristoranti italiani di Alessandro Boghese . Nuove ricette e nuove sfide tra i ristoratori ci aspettano ma anche puntate speciali e ospiti speciali in tavola . Visto il successo ottenuto nella passata stagione, anche quest’anno ci saranno dei commensali in più nelle tavole di Borghese, che non potranno votare ma che dispenseranno consigli e pareri. Da inizio ottobre, chef Borghese riaprirà l’originale videoenciclopedia gastronomica di Kitchen Sound, giunta alla decima edizione, con nuove ricette sfiziose ma facili da replicare anche a casa seguendo il ritmo delle sue playlist.

: torna anche il tour tra le cucine e ristoranti italiani di . Nuove ricette e nuove sfide tra i ristoratori ci aspettano ma anche . Visto il successo ottenuto nella passata stagione, anche quest’anno ci saranno dei commensali in più nelle tavole di Borghese, che non potranno votare ma che dispenseranno consigli e pareri. Da inizio ottobre, chef Borghese riaprirà l’originale videoenciclopedia gastronomica di Kitchen Sound, giunta alla decima edizione, con nuove ricette sfiziose ma facili da replicare anche a casa seguendo il ritmo delle sue playlist. Cucine da Incubo: da cucine da scoprire a cucine da salvare in missioni a volte impossibili. Chef Cannavacciulo riprende in mano il suo personale show e corre in aiuto dei ristoratori in difficoltà, che hanno bisogno dei suoi consigli e di un makeover dei loro spazi. Non sono trapelati spoiler ma una certezza c’è: ci saranno tanti cambiamenti!

Costantino Della Gherardesca al timone di Pechino Express e di Quattro Matrimoni

Costantino Della Gherardesca è pronto, tra pochissimo, a dare il via a una nuova edizione di Pechino Express, un viaggio ma che diciamo, un’esperienza che cambia l’anima delle persone. E quest’anno le mete saranno quelle più gettonate, negli ultimi anni, dagli italiani. E si perché le tre macro tappe di questa nuova edizione, la numero 13, saranno: l’Indonesia, la Cina e il Giappone. Sono tante le novità in arrivo, a partire dagli inviati. Non uno solo come gli anni passati ma ben tre, ognuno per ogni paese e saranno: Guido Meda, Giulia Salemi e Lillo. In attesa di scoprire tutte le coppie in partenza, sono state svelate le prime cinque e sono in arrivo, prossimamente, le altre cinque conferme, che riserveranno grandi sorprese:

Le prime cinque coppie di Pechino Express:

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ;

e ; Chanel Totti e Filippo Laurino ;

e ; Jo Squillo e Michelle Masullo ;

e ; Candelaria e Camila Solórzano ;

e ; Dani Faiv e Tony 2Milli.

Quattro Matrimoni, Costantino Della Gherardesca pronto a “domare” le spose

Costantino Della Gherardesca è pronto anche ad accompagnare 4 spose nel loro giorno più bello ma anche quello più combattivo di sempre. Parte la nuova stagione di Quattro Matrimoni con un ciclo di episodi inediti e con nuove concorrenti, fierissime “belve” pronte a vincere contro le proprie concorrenti con le loro nozze da favola.

In più su Sky Uno tornano anche le versioni internazionali dei suoi titoli più amati: MasterChef Australia, già partito dallo scorso 22 settembre nella versione “Back To Win”, in cui ex concorrenti si ripresentano in gara per vincere il premio da 250mila dollari sotto la guida dei giudici Andy Allen, Sofia Levin, Poh Ling Yeow e Jean-Christophe Novelli; MasterChef USA, in arrivo con la 15esima edizione, attesa dalla primavera 2026, in cui tornano in giuria Gordon Ramsay e Joe Bastianich, affiancati dalla new entry Tiffany Derry ed Hell’s Kitchen, che ricomincerà a gennaio 2026 con la sua 23esima edizione.

Palinsesti in arrivo su TV8

L’offerta continua su TV8 in chiaro. Grande novità di quest’anno sarà il ritorno di Love Bugs, la sit-com ironica che racconta le dinamiche tra coppie. Ivan Cotroneo dirige un nuovo duo composto da Brenda Lodigiani e Michele Rosiello e tutto partirà il 24 novembre 2025 con appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 19.30. Continueranno invece Foodish con Jo Bastianich, partito lo scorso 8 settembre e Celebrity Chef, pronto ad arrivare, prossimamente, con una nuova edizione e nuovi ospiti.