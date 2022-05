Obi-Wan Kenobi, la recensione delle prime due puntate della serie su Disney+

Abbiamo visto le prime due puntate della miniserie Obi-Wan Kenobi, che su Disney+ riporta Ewan McGregor e Hayden Christensen a rivestire i ruoli che interpretarono nella trilogia prequel di George Lucas. Ecco la nostra recensione.

La Lucasfilm alza la posta come non mai con Obi-Wan Kenobi, perché se The Mandalorian e il suo quasi spin-off The Book of Boba Fett hanno costruito bene una nuova mitologia ai margini della saga di Star Wars, questa miniserie su Disney+ abbraccia direttamente i personaggi più iconici e storici: rimette in gioco il buon "Ben" Kenobi di Ewan McGregor e la sua più disperante delusione, Anakin Skywalker alias Darth Vader (Hayden Christensen), a dieci anni di distanza dai tragici eventi narrati da Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith (2005), scritto e diretto da George Lucas.



Obi-Wan Kenobi: Nuovo Trailer ITA: Obi-Wan Kenobi: Un nuovo trailer italiano ufficiale della serie Star Wars di Disney+ -HD

Commuove e fa riflettere avvertire una profonda emozione nel prologo che ci troviamo davanti, montato con sequenze della criticata (all'epoca) trilogia prequel, il cui riuscitissimo crescendo è stato ignorato da troppi all'uscita e che ora viene giustamente celebrato: fa sembrare del tutto naturale il prosieguo diretto di queste vicende, con Obi-Wan in incognito su Tatooine per sorvegliare Luke a distanza, braccato dalla rabbiosa Inquisitrice Reva (Moses Ingram) e costretto a uscire allo scoperto da un'imprevista circostanza. Il nostro istantaneo coinvolgimento è un piccolo riscatto a distanza per George, tanto preso in giro quasi vent'anni or sono e ora celebrato anche per quello che fu considerato un suo impegno minore, deludente, crepuscolare.

Siamo in casa Lucasfilm ma siamo anche in casa Disney e, a giudicare dalle prime due puntate di Obi-Wan Kenobi che abbiamo avuto modo di vedere, è uno di quei casi in cui il matrimonio sembra avere più che mai senso, nell'importanza che dà all'infanzia. La galassia, con la cancellazione dei Jedi, pare aver rinunciato al concetto stesso del bene e dell'altruismo, e una delle sue più carismatiche incarnazioni, Obi-Wan, cerca di convincere anche se stesso della morte della sua religione. È la conseguenza più tragica della dittatura, a parte la violenza: la rassegnazione. Eppure, come ogni appassionato di Star Wars sa bene, c'è sempre "una nuova speranza", in questo caso rappresentata dai piccoli Luke e Leia, che vivono lontani ma tengono accesa la fiamma di una vera alba futura.

Proprio nell'uso dei piccoli personaggi, in futuro grandissimi, c'è quella che per noi è stata un'idea intelligente: nella missione che la Lucasfilm di Kathleen Kennedy si è data, di amplificare l'importanza dei personaggi femminili, la miniserie è partita con un omaggio ben studiato alla figura di Leia e indirettamente della ribelle Carrie Fisher. Simbolico ma anche funzionale, perché riduce la prevedibilità di quello che pensavamo di vedere, e mette Kenobi davanti a una dinamica un po' diversa dal gioco tra maestro e allievo Jedi (e per quella c'è il più che sufficiente legame in realtà mai sopito con Anakin).

Certamente la regista Deborah Chow (già attiva su alcuni episodi di The Mandalorian) e lo showrunner Joby Harold si sono presi un rischio, perché la struttura "adulti che proteggono bambini" è stata già alla base di Mandalorian. Invece Obi-Wan Kenobi, almeno per ora, riesce a non risultare una filiazione un po' passiva di quella serie (come pensiamo sia invece accaduto all'incerto The Book of Boba Fett). Non solo non è un racconto di genere western, ma sembra presentare proprio una divisione episodica concettualmente diversa: lì dove alcune puntate di Mandalorian avevano una relativa indipendenza, pur legandosi a una vicenda unica, questa miniserie suona proprio come un film di Star Wars suddiviso in parti, senza nemmeno titoli specifici per i singoli episodi e benedetta da un nuovo tema per Ben, scritto addirittura da John Williams. Il respiro è diverso ed è meno dipendente dalle comunque belle scene d'azione o dal ritmo sostenuto: anzi, ci fa piacere che i copioni e la regia si prendano i loro tempi, azzardino una meditata lentezza, approfondendo i personaggi e le loro psicologie.

La partenza di Obi-Wan Kenobi è sicura: non ci resta che sperare che il timone si mantenga saldo, nel mare sempre costantemente in tempesta di Star Wars, così delicato da navigare, agitato dall'affetto sperticato dei suoi fan. Guarda Obi-Wan Kenobi su Disney+