Veronica Mars 5: Hulu non ha in programma una quinta stagione

News Serie TV

Il creatore Rob Thomas non esclude che il revival proseguirà altrove.

Veronica Mars si prende una pausa. Almeno da Hulu. Una quinta stagione non sembra essere nei piani del servizio di video in streaming. Il creatore della serie con Kristen Bell Rob Thomas ha detto che non ci sono trattative in corso con Hulu per portare avanti il revival. Anche una fonte vicina a Hulu ha confermato a TVLine che la piattaforma di video in streaming non ha in programma di ordinare un'altra stagione. Tuttavia Thomas non ha escluso che la serie possa tornare in futuro.

Gli otto episodi della quinta stagione, resi disponibili su Hulu lo scorso luglio, hanno riscosso notevole successo e riacceso l'attenzione dei fan. Almeno fino all'inaspettato colpo di scena arrivato sul finale. Non proseguite la lettura se preferite non avere anticipazioni! Nell'episodio conclusivo, infatti, i fan hanno visto morire Logan, il personaggio interpretato da Jason Dohring, poco dopo il matrimonio con l'amore della sua vita Veronica. Rob Thomas, che aveva comunque manifestato fin da subito la volontà di portare avanti la storia, aveva giustificato questa scelta affermando: "Non ci sono molte serie con protagonisti detective toste e con un fidanzato che le aspetta a casa. C'è un motivo per cui molte serie finiscono quando una coppia si riunisce".

Anche Kristen Bell - la quale è stata recentemente coinvolta nel revival di Gossip Girl dove riprenderà il ruolo di narratrice omnisciente - si è sempre resa disponibile a portare avanti la serie. L'attrice ha detto di voler vestire i panni di Veronica "fino a quando tutti a Neptune non saranno morti ". Nei piani del creatore, come riportato da TVLine, ci sarebbe la volontà di rendere Veronica Mars uno show più maturo e investigativo. Non sappiamo ancora se, quando e dove le idee di Rob Thomas prenderanno forma. Ma resta accesa la speranza.