Il revival di Veronica Mars lascia i fan sotto shock: Parla l'ideatore Rob Thomas [SPOILER]

News Serie TV

La serie è tornata su Hulu con una nuova stagione di 8 episodi.

Attenzione: L'approfondimento che segue include anticipazioni del revival di Veronica Mars, dell'episodio conclusivo in particolare, ancora inedito in Italia.

L'entusiasmo dei fan per il ritorno in tv di Veronica Mars dodici anni dopo la cancellazione si è spento velocemente, nonostante il bel gesto di Hulu di anticiparne la diffusione di una settimana. La gioia di rivedere insieme i personaggi creati da Rob Thomas è stata spezzata con un colpo diretto allo stomaco quando l'ultimo dei nuovi 8 episodi ha messo in scena la morte di uno dei personaggi più amati della serie, gettando palate di panico e shock tra gli appassionati. Perché nessuno era preparato al fatto che Logan Echolls sarebbe stato l'ultima vittima dell'attentatore che aveva terrorizzato Neptune. E a rivoltare in modo brutale la lama nelle tenere carni del LoVe, come i fan chiamavano la storia d'amore tra Logan e Veronica, è stato vedere il personaggio interpretato da Jason Dohring morire poco dopo il matrimonio con l'amore della sua vita. Da ore, i social network sono presi d'assalto dai commenti inorriditi e furiosi dei telespettatori. Non la totalità, ma in ogni caso moltissimi. L'ideatore ha cercato quindi di spiegare le ragioni della sua scelta in un'intervista con Entertainment Weekly.

Quando gli è stato chiesto perché, Thomas ha risposto: "Il punto è che voglio che Veronica Mars continui. Kristen Bell e io ci siamo detti di farla andare avanti fino a quando non diventerà come La signora in giallo, e penso che per far funzionare la serie così come sta funzionando debba rimanere un poliziesco noir. Credo ci sia una ragione per cui in tv non si vedono molti detective con il fidanzato o la fidanzata". In effetti, il finale mostra Veronica un anno dopo la morte di Logan, mentre rivela in terapia che lascerà Neptune per lavorare a un nuovo caso. "C'è qualcosa di romantico in un investigatore privato da solo nel mondo. Inoltre, penso ci sia una ragione per cui le serie tendono a morire quando portano a compimento le loro ambizioni romantiche. È difficile trovare modi interessanti per rendere la relazione vitale com'era prima di metterli insieme".

In un'altra intervista, questa volta con TV Guide, Thomas ha riconosciuto di essersi preso un grande rischio uccidendo Logan nell'esplosione di un'auto e ha precisato che l'idea era nella sua testa già da diverso tempo. "Lo sapevamo molto prima di scrivere gli episodi. Da quando abbiamo lasciato lo show, ha sempre fatto parte del piano originale", ha detto. "Penso che la ragione sia questa: quando Kristen e io abbiamo parlato di fare questa cosa, ci siamo detti di volerlo fare come se fosse Sherlock - con una storia breve, come una sorta di mistero di 6-10 episodi. E ogni volta che ci fosse stata la possibilità di farli tornare insieme, avremmo fatto emergere un mistero per Veronica. Quindi, la speranza mentre realizzavamo questi 8 episodi è stata di poterne fare degli altri. E la mia convinzione è che per questi sarebbe meglio avere una Veronica Mars protagonista di un poliziesco noir che non ha un ragazzo o un marito. Questa è la ragione". E ha aggiunto: "[La reazione dei fan] mi terrorizza. Mi sembra di aver fatto una scommessa. Potrei perderla come potrei vincerla. Se non riusciranno a vedere un altro episodio di Veronica Mars perché odiano questa cosa e hanno abbandonato la serie, allora avrò perso la scommessa. Se riusciremo a fare dell'altro e far diventare Veronica Mars una serie di lunga durata da fare di tanto in tanto, allora penso che avrò vinto la scommessa. Ma c'è la possibilità che i fan non lo accettino".

Cosa ne pensa invece Dohring? "Sono stato sotto shock per circa tre giorni", ha detto l'attore a EW. Rob Thomas "mi ha detto: 'Elimineremo l'aspetto teen drama dello show. In un mondo ideale, mi piacerebbe pensare che, dopo aver costruito questa relazione, forse sono giusti l'uno per l'altra, quindi non c'è probabilmente uno scenario in cui lui possa partire e stare altrove, rivedendosi di tanto in tanto, e Veronica fa di tutto e di più mentre stanno lontani'. Penso che alla fine della serie, si veda davvero fino a che punto possa arrivare la determinazione di Veronica, andando avanti indipendentemente da tutto. E penso sia questa la vera essenza dello show, così magnificamente guidato da Kristen".