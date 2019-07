Venezia 2019: The New Pope e ZeroZeroZero in anteprima mondiale

News Serie TV

I due nuove serie di Sky sono dirette rispettivamente da Paolo Sorrentino e Stefano Sollima.

In occasione della presentazione oggi del programma della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre di quest'anno, è stato annunciato che le nuove serie originali di Sky The New Pope e ZeroZeroZero, dirette rispettivamente da Paolo Sorrentino e Stefano Sollima, verranno presentate in anteprima mondiale con due episodi ciascuna come eventi speciali fuori concorso.

The New Pope prosegue le storie narrate in The Young Pope e riporta Jude Law nei panni del controverso giovane Papa Pio XIII, affiancato da un nuovo Pontefice interpretato dal nominato all'Oscar John Malkovich. Anche questa volta Sorrentino dirige tutti gli episodi, otto, che in tv andranno in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV entro la fine dell'anno.

Dopo il grande successo di Gomorra: La serie, ZeroZeroZero esplora i sistemi criminali da una prospettiva più ampia, quella dei traffici internazionali di cocaina, concentrandosi sulle conseguenze economiche e politiche da essi determinate su scala mondiale. Basato anch'esso su un libro di Roberto Saviano, il crime drama è stato sviluppato da quest'ultimo con lo stesso Sollima, che ne dirige gli 8 episodi con l'argentino Pablo Trapero (Il clan) e il danese Janus Metz (True Detective). L'arrivo in tv è previsto nel 2020, mentre il cast include Andrea Riseborough (Waco), Dane DeHaan (The Amazing Spiderman 2), Harold Torres (El Chapo), Giuseppe De Domenico (Euphoria), Francesco Colella (Made in Italy) e Tcheky Karyo (Nikita).