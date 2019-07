Festival di Venezia 2019: Il programma ufficiale completo

News Cinema

Presentati oggi a Roma i film che parteciperanno nelle varie sezioni della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in programma dal 28 agosto al 7 settembre.

Ci sono i grandi nomi: Roman Polanski über Alles, senza dubbio, ma anche Olivier Assayas, Robert Guédiguian, Pablo Larraìn, Roy Andersson, Hirokazu Kore-eda, e il cinese Lou Ye. Ci sono cinecomic sui generis come il Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Robert De Niro, la fantascienza della coppia James Gray / Brad Pitt, quella di Ad Astra. Ci sono i film Netflix, che poi sono The Laudromat di Steven Soderbergh e Marriage Story di Noah Baumbach. Ci sono le scommesse (che sono tante, a partire da Ciro Guerra e Tiagu Guedes, passando per la Shannon Murphy unica donna - esordiente - in concorso) e ci sono tre italiani scelti con coraggio. Perché a concorrere al Leone d’Oro ci sono Pietro Marcello, Franco Maresco e Mario Martone, mentre Francesca Archibugi e Gabriele Salvatores sono fuori concorso: ed è giusto così, me ne arrogo il diritto di scriverlo a film non visti, dando ragione al direttore della Mostra, Alberto Barbera

E questo solo per rimanere, appunto, legati al concorso del Festival di Venezia 2019, giunto alla sua 76esima edizione, perché nelle altre sezioni il discorso è ancora più complesso e variegato.

I festival - lo dice esplicitamente il direttore quando viene punzecchiato sulla rivalità con Cannes (giudicata già vinta, con una battura dal presidente Baratta), e sui titoli che ci sono o non ci sono - si fanno con i materiali filmici che si hanno a disposizione nei tempi utili alla loro costruzione, certo, ma sono anche figli di uno sguardo e di un’attenzione particolare per il cinema, di una curiosità senza troppe barriere che Barbera e i suoi sembrano aver fatto loro da diversi anni a questa parte: e la grande varietà del concorso di quest’anno, così mutevole e difficile da inquadrare nel suo complesso, sembra confermarlo.

Una sola donna in concorso, sì, e Barbera è costretto a giustificarsi, correndo i tempi che corrono, avendo sottolineato comunque a più riprese che i film diretti da donne nelle altre sezioni sono molti, così come molti i ritratti femminili diretti da uomini che però mostrano “una sensibilità nuova, segno che le cose stanno cambiando anche per loro”.

E poi, ci sono altre due linee importanti, dentro la 76a edizione della Mostra del Cinema, oltre a questa serie di storie di donne di tutto il mondo. La prima è quella che vede i registi lavorare sulla storia e sulla sua ricostruzione, attenta e minuziosa, cercando e riuscendo al tempo stesso nel parlare del presente raccontando il passato: il J’Accuse di Polanski ne è forse l’esempio più evidente.

La seconda è quella di storie che non cercano di inventarsi nuovi mondi, rifugiandosi nella fantasia, ma che osservano il reale con tanta attenzione e con uno sguardo tale da riuscire a sublimarlo, cogliendone ciò che ne è sottostante.

Per ora sul Festival di Venezia 2019, questo è tutto quello che possiamo dire. Di più diremo dal 28 agosto, quando la Mostra prenderà il via e noi di Comingsoon.it vi racconteremo il maggior numero possibili di film presenti nel suo programma completo e ufficiale.

Il Programma Ufficiale del Festival di Venezia 2019

Film in Concorso

The Truth di Hirokazu Kore-eda

di Hirokazu Kore-eda The Perfect Candidate di Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudita, Germania)

di Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudita, Germania) Om Det Oandliga (About Endlessness) di Roy Andersson (Svezia, Germania, Norvegia)

di Roy Andersson (Svezia, Germania, Norvegia) Wasp Network di Olivier Assayas (Francia, Belgio)

di Olivier Assayas (Francia, Belgio) Marriage Story di Noah Baumbach (USA)

di Noah Baumbach (USA) Guest of Honour di Atom Egoyan (Canada)

di Atom Egoyan (Canada) Ad Astra di James Gray (USA)

di James Gray (USA) A Herdade di Tiago Guedes (Portogallo, Francia)

di Tiago Guedes (Portogallo, Francia) Gloria Mundi di Robert Guediguian (Francia, Italia)

di Robert Guediguian (Francia, Italia) Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra (Italia)

di Ciro Guerra (Italia) Ema di Pablo Larrain (Cile)

di Pablo Larrain (Cile) Lan Xin Da Ju Yuan (Saturday Fiction) di Lou Ye (Cina)

di Lou Ye (Cina) Martin Eden di Pietro Marcello (Italia)

di Pietro Marcello (Italia) La Mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco (Italia)

di Franco Maresco (Italia) The Painted Bird di Vaclav Marhoul (Repubblica Ceca, Ucraina, Repubblica Slovacca)

di Vaclav Marhoul (Repubblica Ceca, Ucraina, Repubblica Slovacca) Il Sindaco del Rione Sanità di Mario Martone (Italia)

di Mario Martone (Italia) Babyteeth di Shannon Murphy (Australia)

di Shannon Murphy (Australia) Joker di Todd Phillips (USA)

di Todd Phillips (USA) J'Accuse di Roman Polanski (Francia, Italia)

di Roman Polanski (Francia, Italia) The Laundrymat di Steven Soderbergh (USA)

di Steven Soderbergh (USA) Ji Yuan Tai Qi Hao (No. 7 Cherry Lane) di Yonfan (Hong Kong)

Film fuori Concorso

Seberg di Benedict Andrews (USA)

di Benedict Andrews (USA) Mosul di Matthew Michael Carnahan (USA)

di Matthew Michael Carnahan (USA) Adults in the Room di Costas-Gravas (Francia, Grecia)

di Costas-Gravas (Francia, Grecia) The King di David Michod (Regno Unito, Ungheria)

di David Michod (Regno Unito, Ungheria) Vivere di Francesca Archibugi (Italia)

di Francesca Archibugi (Italia) The Burt Orange Hersey di Giuseppe Captonidi (Regno Unito, Italia)

di Giuseppe Captonidi (Regno Unito, Italia) Tutto Il Mio Folle Amore di Gabriele Salvatores (Italia)

di Gabriele Salvatores (Italia) Woman di Yann Arthus-Betrand e Anastasia Mikova (Francia)

di Yann Arthus-Betrand e Anastasia Mikova (Francia) 45 Seconds of Laughter di Tim Robbins (USA)

di Tim Robbins (USA) Roger Waters Us + Them di Sean Evans, Roger Waters (Regno Unito)

di Sean Evans, Roger Waters (Regno Unito) I Diari Di Angela-Noi Due Cineasti. Capitolo Secondo di Yervant Gianikian (Italia)

di Yervant Gianikian (Italia) Citizen K di Alex Gibny (Regno Unito, USA)

di Alex Gibny (Regno Unito, USA) Citizen Rosi di Didi Gnocchi, Carolina Rosi (Italia)

di Didi Gnocchi, Carolina Rosi (Italia) The Kingmaker di Lauren Greenfeld (USA)

di Lauren Greenfeld (USA) State Funeral di Segi Lonznitsa (Paesi Bassi, Lituania)

di Segi Lonznitsa (Paesi Bassi, Lituania) Colective (Collective) di Alexander Nanau (Romania, Lussemburgo)

di Alexander Nanau (Romania, Lussemburgo) Il Pianeta In Mare di Andrea Segre (Italia)

Film della Sezione Orizzonti

Zumiriki di Oskar Alegra (Spagna)

di Oskar Alegra (Spagna) Bik Eneich (Un Fils) di Mehdi M. Barsaoui (Tunisia, Francia, Libano, Qatar)

di Mehdi M. Barsaoui (Tunisia, Francia, Libano, Qatar) Blanco un Blanco di Theo Court (Spagna, Cile, Francia)

di Theo Court (Spagna, Cile, Francia) Mes Jours de Gloire di Antoine De Bary (Francia)

di Antoine De Bary (Francia) Nevia di Nunzia De Stefano (Italia)

di Nunzia De Stefano (Italia) Pelikanblut di Katrin Gebbe (Germania, Bulgaria)

di Katrin Gebbe (Germania, Bulgaria) Moffie di Oliver Hermanus (Sud Africa)

di Oliver Hermanus (Sud Africa) Rialto di Peter Mackie Burns (Irlanda)

di Peter Mackie Burns (Irlanda) Borotmokmedi (The Criminal Man) di Dmitry Mamuliya (Georgia, Russia)

di Dmitry Mamuliya (Georgia, Russia) Revenier di Jessica Palud (Francia)

di Jessica Palud (Francia) Giants Being Lonely di Grear Patterson (USA)

di Grear Patterson (USA) Verdict di Ribay Gutierrez (Filippine)

di Ribay Gutierrez (Filippine) Qiqiu (Balloon) di Pema Tseden (Cina)

di Pema Tseden (Cina) Metri Shesho Nim (Just 6.5) di Saeed Roustaee (Iran)

di Saeed Roustaee (Iran) Chola (Shadow of Water) di Sasidharan Sanal Kumar (India)

di Sasidharan Sanal Kumar (India) Hava, Maryam, Ayesha di Sahraa Karimi (Afghanistan)

di Sahraa Karimi (Afghanistan) Sole di Carlo Sironi (Italia, Polonia)

Le Proiezioni Speciali