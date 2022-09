Tig Notaro in The Morning Show 3, il trailer ufficiale di Stoffa da campioni 2 e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, nuove aggiunte ai cast di Ironheart, Warrior e Orphan Black: Echoes, e la prima foto di Boy Swallows Universe.

Nuova aggiunta prominente al cast della stagione 3 di The Morning Show. L'acclamato drama di Apple TV+ ha affidato un ruolo ricorrente a Tig Notaro, attrice e comica in tv apprezzata in Star Trek: Discovery, Transparent e molti altri show.

Secondo Deadline, Notaro vestirà i panni di Amanda Robinson, il capo dello staff del pezzo grosso degli affari Paul Marks, un nuovo personaggio affidato nei giorni scorsi al veterano di Mad Men Jon Hamm. Stando alle anticipazioni, quest'ultimo metterà gli occhi sul network UBA, trascinando l'amministratore delegato Cory Ellison (Billy Crudup) e le conduttrici di "The Morning Show" Alex Levy e Bradley Jackson (Jennifer Aniston e Reese Witherspoon) nella sua potente orbita.

Apple TV+ non ha annunciato ancora una data per la terza stagione di The Morning Show. Quest'anno il drama concorre a tre Primetime Emmy Awards, uno dei quali per Witherspoon come migliore attrice protagonista.

Stoffa da campioni: Cambio di gioco, il trailer ufficiale della stagione 2

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della stagione 2 di Stoffa da campioni: Cambio di gioco, serie tv sequel dell'omonimo film del 1992, disponibile in streaming dal 28 settembre ogni mercoledì con un nuovo episodio. Tra le altre cose, la clip mostra la nuova aggiunta al cast Josh Duhamel nei panni di Colin Cole, un affascinante ma severo ex giocatore della NHL che in California gestisce l'impegnativo corso estivo di hockey frequentato in questa stagione dei Mighty Ducks.

Harley Quinn rinnovata per una quarta stagione

Harley Quinn sopravvive alla bufera che sta imperversando sull'offerta di HBO Max da quando ne è stata annunciata la futura fusione con Discovery+. La serie animata per un pubblico adulto, da poco tornata in onda con la terza stagione, è stata rinnovata per un ulteriore, quarto ciclo di episodi. Inoltre, la sceneggiatrice Sarah Peters è stata nominata nuova showrunner e produttrice esecutiva, al posto degli uscenti Justin Halpern e Patrick Schumacker, impegnati dietro le quinte della comedy rivelazione di ABC Abbott Elementary.

Regan Aliyah nella serie Marvel Ironheart

Continuano i casting per Ironheart, prossima serie Marvel di Disney+. L'ultima ad aver firmato con Marvel Studios per un ruolo i cui dettagli al momento sono tenuti segreti è Regan Aliyah, ingaggiata anche da Netlfix nella prossima serie tv spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo, XO, Kitty. Aliyah raggiunge gli altri membri del cast Dominique Thorne (Black Panther: Wakanda Forever), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Anthony Ramos (She's Gotta Have It), Lyric Ross (This Is Us), Manny Montana (Good Girls), Shea Couleé (RuPaul's Drag Race) e Zoe Terakes (Nine Perfect Strangers).

Warrior: Adam Rayner e altre aggiunte al cast della stagione 3

Adam Rayner è una delle dieci nuove aggiunte al cast della terza stagione di Warrior annunciate da HBO Max. L'attore di Tyrant e Superman & Lois interpreterà Douglas Strickland III, uno spietato barone delle ferrovie e un vecchio amico del marito di Nellie. Nei nuovi episodi reciteranno anche Telly Leung (Glee), Kevin Otto (Ice), Nick Cordileone (Step Up 2), Dominique Maher, Neels Claasen (Black Sails), Sean-Marco Vorster (Legacy), Jazzara Jaslyn (Professionals), Colin Moss (Abraham Lincoln) e Sizo Mahlangu (Black Sails), i quali vanno ad aggiungersi ai precedentemente annunciati Mark Dacascos (Hawaii Five-0) e Chelsea Muirhead.

Keeley Hawes nello spin-off di Orphan Black

La star di Bodyguard e Line of Duty Keeley Hawes è l'ultima aggiunta al cast di Orphan Black: Echoes, spin-off della celebre serie sci-fi omonima. Attesa in tv per il prossimo anno, Echoes è ambientata in un futuro non molto lontano dal nostro presente ed esplora a fondo la manipolazione scientifica dell'esistenza umana attraverso un gruppo di donne che si insinuano le une nelle vite delle altre e intraprendono un viaggio emozionante svelando il mistero della loro identità e scoprendo una storia straziante di amore e tradimento. Hawes, che raggiunge Krysten Ritter (Jessica Jones), Avan Jogia (Now Apocalypse) e Amanda Fix, interpreterà una scienziata perspicace ma sensibile la quale si ritrova in contrasto con il proprio codice morale quando le circostanze la portano a fare una scelta impensabile.

Sugar di Apple TV+ arruola James Cromwell e Anna Gunn

I veterani dello schermo James Cromwell (Six Feet Under, Succession) e Anna Gunn (Breaking Bad) affiancheranno Colin Farrell e Amy Ryan nel prossimo poliziesco di Apple TV+ Sugar, incentrato su un detective privato di Los Angeles. Al cast si sono uniti anche Dennis Boutsikaris (Better Call Saul), Alex Hernandez (UnREAL) e Lindsay Pulsipher (Law & Order: Unità Speciale), tutti con ruoli non meglio precisati; ricorrenti i primi due e regolari i restanti tre.

Joy Bryant torna in tv con The Spiderwick Chronicles

Disney+ ha scelto la star di Parenthood Joy Bryant per uno dei ruoli principali in The Spiderwick Chronicles, serie basata sull'omonima saga fantasy di Tony DiTerlizzi e Holly Black. La storia ruota attorno ai fratelli Jared e Simon (Lyon Daniels e Noah Cottrell), alla loro sorella Mallory e alla madre dei tre Helen, una famiglia che si trasferisce nella casa in rovina dei propri avi, dove scopre un mistero oscuro sul pro-prozio che in passato ha scovato l’esistenza di un mondo alternativo fatato, segreto e forse minaccioso. Bryant interpreterà Helen, una donna amorevole, intelligente e forte che, sulla scia del suo divorzio, sradica la propria famiglia da Brooklyn e la conduce nella tenuta del nonno nel Michigan. Lei fa del suo meglio per provvedere ai tre figli adolescenti mentre cerca anche di aiutare Jared con i suoi problemi di salute mentale.

Travis Fimmel nella prima foto di Boy Swallows Universe

Netflix ha diffuso la prima foto ufficiale della miniserie australiana Boy Swallows Universe, adattamento del romanzo Ragazzo divora universo di Trent Dalton, il cui notevole cast include l'ex star di Vikings Travis Fimmel oltre a Simon Baker (The Mentalist) e Phoebe Tonkin (The Originals). Ambientato nella violenta periferia della Brisbane del 1983, il drama segue Eli Bell (Felix Cameron), un eloquente dodicenne, e suo fratello August (Lee Tiger Halley), che ha smesso di parlare. La vita di Eli è complicata: il padre (Baker) è scomparso, la madre tossicodipendente (Tonkin) è in prigione e il patrigno (Fimmel) è uno spacciatore di eroina. L'adulto più presente nella sua vita è Slim, un noto malvivente detentore del record nazionale di evasioni di successo dal carcere, il quale veglia su di lui e sul suo geniale fratello maggiore. La loro è una storia che parla di fratellanza, vero amore, famiglia e della più improbabile delle amicizie. La storia di un adolescente sul punto di scoprire l'uomo che sarà.