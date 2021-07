The Walking Dead: World Beyond affida un ruolo ricorrente a Gissette Valentin

News Serie TV

La serie tornerà con la seconda stagione prossimamente su AMC e, in Italia, su Prime Video.

La seconda - e ultima - stagione di The Walking Dead: World Beyond potrà contare anche su Gissette Valentin. Deadline fa sapere che l'attrice - vista in Claws e Cobra Kai e che vedremo presto anche nel film La guerra di domani di Prime Video - reciterà in un ruolo ricorrente nei nuovi episodi dello spin-off di The Walking Dead.

The Walking Dead: World Beyond, la trama e il ruolo di Gissette Valentin

Creata da Scott M. Gimple e dallo showrunner Matt Negrete e ambientata nello stesso mondo post-apocalittico di The Walking Dead, World Beyond - in Italia disponibile in streaming su Prime Video - segue la prima generazione di adolescenti che sono cresciuti senza aver mai conosciuto la vita prima dei non-morti. Due sorelle insieme a due amici lasciano un luogo sicuro per affrontare i pericoli in un'importante missione. I ragazzi si confrontano coraggiosamente con i pericoli - noti e sconosciuti, viventi e non-morti - del mondo esterno mentre sfidano tutto ciò che sanno del mondo, di se stessi e degli altri.

Valentin interpreterà il caporale Diane Pierce, un soldato intelligente e motivato che ottiene il rispetto di qualcuno che ricopre una posizione più alta. Con lei torneranno anche gli attori già noti Julia Ormond, Nicholas Cantu, Alexa Mansour, Nico Tortorella, Aliya Royale, Hal Cumpston e Annet Mahendru.

Foto: IMDb