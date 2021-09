Un personaggio di The Walking Dead apparirà nello spin-off The Walking Dead: World Beyond

News Serie TV

L'annuncio in occasione della diffusione del trailer ufficiale della seconda e ultima stagione.

Se negli ultimi mesi avete seguito gli indizi nelle varie notizie e anticipazioni rilasciate, l'annuncio in realtà non dovrebbe sorprendervi: l'ex star di The Walking Dead Pollyanna McIntosh riprenderà il ruolo di Jadis/Anne nella seconda e ultima stagione dello spin-off The Walking Dead: World Beyond, il cui debutto è previsto negli Stati Uniti su AMC il 3 ottobre (in Italia probabilmente in contemporanea streaming su Prime Video). Il personaggio prenderà parte a una sorta di crossover che, a quanto pare, si collega anche con la prossima, settima stagione di Fear the Walking Dead, che come è stato annunciato all'ultimo Comic-Con racconterà una "storia emozionante" che fornirà nuove informazioni sulla Repubblica Civica (o CRM), l'organizzazione alla quale Jadis ha fatto portare via Rick Grimes in elicottero nella stagione 9 di TWD.

Jadis in The Walking Dead: World Beyond 2

La notizia del coinvolgimento di Jadis in The Walking Dead: World Beyond è arrivata in occasione della diffusione del lungo trailer ufficiale della stagione 2, alla fine del quale, nel più classico dei colpi di scena, si sente il personaggio dire: "So che la Repubblica Civica è l'ultima luce del mondo. Il mio scopo è creare una nuova era su questo pianeta. Spero che riusciremo a recuperare il tempo perso mentre sono qui".

Le immagini non aiutato a capire a chi Jadis si sta rivolgendo. Difficile credere che possa trattarsi di Rick, giacché il prossimo capitolo della storia dell'ex vice sceriffo interpretato da Andrew Lincoln sarà raccontato al cinema. Potrebbe trattarsi invece di un'altra vecchia conoscenza del franchise. Nel frattempo, il co-ideatore di World Beyond Scott M. Gimple ha stuzzicato: "Nella nostra storia, sono passati alcuni anni - ci saranno indizi su cosa è successo con quel fatidico giro in elicottero e scopriremo che Jadis ha nuovi alleati e alleanze; lei è una parte importante nel collegare la mitologia legata alla CRM e ai Tre Cerchi che abbiamo visto in tutte e tre le serie".