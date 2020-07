The Walking Dead: World Beyond su Amazon Prime Video dal 5 ottobre, il trailer italiano

News Serie TV

Il nuovo spin-off di The Walking Dead in streaming in contemporanea con gli Stati Uniti.

The Walking Dead: World Beyond sarà disponibile in Italia, su Amazon Prime Video, a meno di 24 ore di distanza dagli Stati Uniti. Il servizio di video in streaming annuncia oggi che l'atteso nuovo spin-off dello zombie drama di successo di AMC, del quale ha diffuso anche la versione sottotitolata in italiano del trailer mostrato lo scorso fine settimana al Comic-Con @ Home, debutterà il 5 ottobre e proseguirà con un nuovo episodio ogni settimana.

La trama e il cast di The Walking Dead: World Beyond

Scritto da Scott M. Gimple e Matthew Negrete, e ambientato dieci anni dopo l'apocalisse zombie, lo spin-off segue due giovani eroine (interpretate da Alexa Mansour e Aliyah Royale) lasciare la sicurezza del loro rifugio e confrontarsi coraggiosamente con i pericoli - noti e sconosciuti, viventi e non-morti - del mondo esterno mentre perseguono una missione importante. Seguite da coloro che desiderano proteggerle e inseguite da chi vorrebbe invece distruggerle, le protagoniste danno vita a una storia di formazione e cambiamento che si anima su un terreno pericoloso, sfidando tutto quello che conoscono del mondo, di se stesse e degli altri.

Nel cast anche Annet Mahendru (The Americans), Nico Tortorella (Younger) e la vincitrice dell'Emmy Julia Ormond (Temple Grandin), oltre a Nicolas Cantu e Hal Cumpston. L'elenco delle guest star include invece Natalie Gold (Succession) nel ruolo di Lyla, una figura misteriosa che opera nell'oscurità per la causa in cui crede, Al Calderon (Step Up: High Water), Scott Adsit (Veep, 30 Rock) e Ted Sutherland (Rise).