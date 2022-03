The CW rinnova Riverdale, The Flash e altre 5 serie tv

News Serie TV

Tra le serie rinnovate dalla rete americana, anche Superman & Lois e Walker.

Il tradizionale maxi-rinnovo d'inizio anno di The CW è arrivato, finalmente, sebbene questa volta sia più contenuto rispetto al passato. La rete americana, che mai come quest'anno ha sofferto uno sgretolamento delle medie d'ascolto causato probabilmente anche da una programmazione discontinua, ha annunciato il rinnovo di 7 delle sue 20 serie tv: All American (per una quinta stagione), Kung Fu (terza stagione), Nancy Drew (quarta stagione), Riverdale (settima stagione), Superman & Lois (terza stagione), The Flash (nona stagione) e chiaramente la più seguita, Walker (terza stagione).

"Mentre ci prepariamo per la stagione 2022-23, questi sceneggiati, alcune delle nostre serie più seguite, saranno una solida base su cui costruire la prossima annata e oltre", ha affermato il presidente Mark Pedowitz. "Questi drama sono importanti anche per la nostra strategia digitale, in quanto sono alcuni dei nostri show più seguiti in streaming e sui social, e non vediamo l'ora di aggiungere altre serie nuove e in corso per rafforzare ed espandere la nostra impronta multipiattaforma".

Negli scorsi anni, The CW aveva annunciato la sua ondata di rinnovi nel mese di gennaio o febbraio, mentre quest'anno si è prolungata fino a fine marzo. Inoltre, negli anni precedenti le serie rinnovate erano state tra le 10 e le 13 e, comunque, mai meno della metà. Al momento mancano all'appello titoli come Batwoman, Dynasty, Legacies e Streghe, i quali hanno registrato tutti numeri molto, molto bassi. Secondo gli analisti, tutto ciò potrebbe essere una conseguenza di un processo in corso alle società proprietarie Paramount e WarnerMedia che potrebbe portare alla vendita del network, con il colosso televisivo Nexstar tra i possibili acquirenti.