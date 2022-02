Panico rinnovi 2022: Le Serie TV rinnovate e cancellate

Speciali Serie TV

Il momento più delicato della stagione è cominciato. Le 5 principali reti americane, le stesse che producono le serie che amiamo, devono decidere quali serie rinnovare e quali cancellare. In questo speciale in continuo aggiornamento, la situazione.

Ancora con una certa fatica, schiacciata dagli strascichi della pandemia da una parte e la sempre più decisa avanzata dei servizi streaming dall'altra, tra un'emergenza e protocolli che rallentano le produzioni e uno stravolgimento via via più diffuso del modo di fruire dei contenuti, l'industria televisiva, quella americana e specificatamente broadcast dalla quale attingiamo giornalmente, stra affrontando ancora una volta uno dei suoi momenti più difficili. E altrettanto difficile è immaginare cosa in tal senso potrebbe riservarci il futuro, che sul piccolo schermo ha tempi relativamente contratti (basti volgere lo sguardo agli ultimi cinque anni per rendersi conto di quanto lo scenario stia cambiando rapidamente). Meno sceneggiati in favore di contenuti più immediati come game a talent show? Meno storie complesse e ricercate in favore di trame verticali e autoconclusive? I grandi successi del passato visti sempre più come beni di rifugio? Probabilmente un misto di tutto questo. Con gran parte delle Serie TV in forte calo negli ascolti, anche tra i titoli più celebri, mai come in passato - almeno in questa prima fase - regna in molti casi l'incertezza.

Per le cinque principali reti americane - ABC, CBS, FOX, NBC e The CW - è arrivato il momento di pianificare la prossima stagione televisiva. I numeri danno un'indicazione, ma non sempre questa è l'unica presa in considerazione. Con gli Upfront, capolinea di questa fase, a poche settimane di distanza, in attesa di avere un quadro definitivo chiaro, in questi giorni di annunci quasi frenetici sarà capitato anche a voi di chiedervi: quali serie possono dormire sonni tranquilli, quali fluttuano in una bolla di sapone che potrebbe esplodere da un momento all'altro e quali stanno per essere o sono state già abbandonate sul ciglio della strada? Torna dunque il nostro termometro per misurare la situazione rinnovi. Ricordando che quelle riportate qui di seguito sono indicazioni in alcuni casi molto volubili, conseguentemente alle notizie e alle indiscrezioni che si susseguono dagli Stati Uniti. Non vi resta che salvare questa pagina tra i Preferiti o i Segnalibri, per tornare regolarmente a controllare la temperatura alle vostre serie preferite.

Il Termometro

Ufficialmente rinnovata Sicuramente sarà rinnovata Probabilmente sarà rinnovata Potrebbe essere rinnovata o cancellata Probabilmente sarà cancellata Sicuramente sarà cancellata Cancellata o terminata Troppo presto per dirlo

Serie TV ABC

Grey's Anatomy, Stagione 18 > 19

Station 19, Stagione 5 > 6 Abbott Elementary, Stagione 1 The Conners, Stagione 4

The Goldbergs, Stagione 9

The Good Doctor, Stagione 5

The Rookie, Stagione 4

The Wonder Years, Stagione 1 Big Sky, Stagione 2

Home Economics, Stagione 2 Un milione di piccole cose, Stagione 4 Queens, Stagione 1

Promised Land, Stagione 1 Black-ish, Stagione 8 Maggie, Stagione 1 (Ceduta a Hulu)

Serie TV CBS

Bob Hearts Abishola, Stagione 3 > 4

CSI: Vegas, Stagione 1 > 2

Ghosts, Stagione 1 > 2

The Neighborhood, Stagione 4 > 5

Young Sheldon, Stagione 5 > 6, 7 FBI, Stagione 4

The Equalizer, Stagione 2 Blue Bloods, Stagione 12

FBI: International​, Stagione 1

FBI: Most Wanted, Stagione 3

Magnum P.I., Stagione 4

NCIS, Stagione 19

NCIS: Hawai'i, Stagione 1

NCIS: Los Angeles, Stagione 13

S.W.A.T., Stagione 5

United States of Al, Stagione 2 B Positive, Stagione 2 Good Sam, Stagione 1 Bull, Stagione 6 Blood & Treasure, Stagione 2

How We Roll, Stagione 1 (31 marzo)

Serie TV FOX

Bob's Burgers, Stagione 12 > 13

I Griffin, Stagione 20 > 21

I Simpson, Stagione 33 > 34

The Great North, Stagione 2 > 3 9-1-1, Stagione 5

9-1-1: Lone Star, Stagione 3 Call Me Kat, Stagione 2

The Cleaning Lady, Stagione 1

The Resident, Stagione 5 Our Kind of People, Stagione 1

Pivoting, Stagione 1 The Big Leap, Stagione 1 Duncanville, Stagione 3

Fantasy Island​, Stagione 2

HouseBroken​, Stagione 1

Krapopolis, Stagione 1

Monarch, Stagione 1 (Posticipata alla stagione 2022-23)

Welcome to Flatch, Stagione 1 (17 marzo)

Serie TV NBC

Chicago Fire, Stagione 10 > 11

Chicago Med, Stagione 7 > 8

Chicago P.D.​, Stagione 9 > 10

La Brea, Stagione 1 > 2

Law & Order:​ Unità Speciale, Stagione 23 > 24

New Amsterdam, Stagione 4 > 5

The Blacklist, Stagione 9 > 10 Law & Order: Organized Crime, Stagione 2 American Auto, Stagione 1 Grand Crew, Stagione 1

Kenan, Stagione 2 Ordinary Joe, Stagione 1 This Is Us, Stagione 6 Law & Order, Stagione 21 (24 febbraio)

Mr. Mayor, Stagione 2 (15 marzo)

Night Court​, Stagione 1 (Posticipata alla stagione 2022-23)

The Endgame, Stagione 1 (21 febbraio)

Young Rock, Stagione 2 (15 marzo)

Serie TV The CW

All American, Stagione 4

Superman & Lois, Stagione 2

The Flash, Stagione 8

Walker, Stagione 2 Batwoman, Stagione 3

DC's Legends of Tomorrow, Stagione 7

Legacies, Stagione 4

Naomi, Stagione 1

Riverdale, Stagione 6 4400, Stagione 1

Dynasty, Stagione 5

Nancy Drew, Stagione 3 Two Sentence Horror Stories, Stagione 3 All American: Homecoming, Stagione 1 (21 febbraio)

In the Dark, Stagione 4

Kung Fu, Stagione 2 (9 marzo)

Roswell, New Mexico, Stagione 4

Stargirl, Stagione 3

Streghe, Stagione 4 (11 marzo)

Tom Swift, Stagione 1



Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2022

Nota: Sono indicate le stagioni di serie originali in onda negli Stati Uniti nel periodo Autunno 2021 - Primavera 2022.