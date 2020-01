The CW rinnova 13 Serie TV, incluse Batwoman, Riverdale e The Flash

News Serie TV

Tra le serie rinnovate ci sono anche DC's Legends of Tomorrow e Supergirl.

Per il secondo anno consecutivo, The CW annuncia con largo anticipo che tutte le serie tv parte della propria offerta torneranno la prossima stagione televisiva, la 2020-21, con un nuovo ciclo di episodi. Il maxi rinnovo include sia tutte le serie attualmente in onda sia gran parte di quelle il cui debutto è atteso nei prossimi mesi; un atto di fiducia quasi senza precedenti della storia del piccolo schermo.

Proseguiranno quindi All American (con la stagione 3), Black Lightning (stagione 4), DC's Legends of Tomorrow (stagione 6), Dynasty (stagione 4), In the Dark (stagione 3), Legacies (stagione 3), Riverdale (stagione 5), Roswell, New Mexico (stagione 3), Streghe (stagione 3), Supergirl (stagione 6) e The Flash (stagione 7), così come le nuove Batwoman e Nancy Drew (stagione 2). Katy Keene, lo spin-off di Riverdale atteso per febbraio, ha ottenuto invece un ordine per 13 sceneggiature aggiuntive. Non ancora un rinnovo formale, quindi, ma poco ci manca; The CW si riserva il diritto di valutarne la qualità prima di decidere se impegnarsi nuovamente nella produzione, e il motivo per cui siano state chieste con tale anticipo è da ricondurre al fatto che un po' tutta Hollywood stia in questi giorni tremando di fronte alla possibilità di un nuovo sciopero del sindacato degli sceneggiatori.

"Questi rinnovi anticipati per la prossima stagione danno ai nostri team di produzione un vantaggio iniziale nella creazione di archi narrativi e nell'assunzione di personale, oltre a fornirci una solida base di show affermati e amati dai fan sulla quale costruire la prossima stagione", ha dichiarato il presidente di The CW Mark Pedowitz in un comunicato. "Siamo entusiasti della direzione creativa intrapresa da tutte e tre le nuove serie, e sebbene siamo nelle primissime fasi della nostra nuova strategia di diffusione streaming, che consente agli spettatori di recuperare il ritardo sui nostri nuovi show già in onda, per Nancy Drew e Batwoman vediamo già risultati incredibilmente positivi dal nostro pubblico multipiattaforma".

L'ordine non include chiaramente né Arrow né Supernatural né The 100, delle quali The CW ha annunciato precedentemente la conclusione entro la primavera, rispettivamente dopo otto, quindici e sette stagioni.