Obi-Wan Kenobi: Ecco il primo trailer della serie con Ewan McGregor anche in italiano

Debutterà il 25 maggio in streaming su Disney+ Obi-Wan Kenobi, la nuova attesissima serie ambientata nell'universo di Star Wars: è arrivato anche il primo trailer ufficiale italiano.

Vi abbiamo mostrato il primo teaser trailer di Obi-Wan Kenobi svelato ieri da Disney durante un evento per gli investitori. Ora Disney+ ha diffuso lo stesso trailer anche in italiano. Obi-Wan Kenobi è la prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars e vedrà Ewan McGregor nuovamente nei panni del famoso Maestro Jedi. Debutterà in esclusiva sulla piattaforma di video in streaming il 25 maggio.





Obi-Wan Kenobi: la trama e il cast della serie

La storia di Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. Come ricorderete, Obi-Wan sconfisse Anakin durante una feroce battaglia a colpi di spada laser su Mustafar e poi, convinto di aver ormai perso il suo allievo, andò in esilio su Tatooine mentre Darth Vader salì al potere con l'Impero Galattico.

Nella serie tornerà quindi Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, ma non lo vediamo ancora in queste prime immagini. Gli altri membri del cast sono Moses Ingram (La regina degli scacchi) che sarà Reva, una nuova temibile nuova cattiva, Indira Varma (Il Trono di Spade), Rupert Friend (Homeland), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Sung Kang (Power), Simone Kessell (The Crossing), Maya Erskine (PEN15), Benny Safdie e O’Shea Jackson Jr. Joel Edgerton e Bonnie Piesse, inoltre, riprenderanno i ruoli degli zii di Luke Skywalker Owen Lars e Beru.

Le anticipazioni del trailer

Nel primo trailer ritroviamo Obi-Wan nascosto e in esilio su Tatooine, con l'orgoglio ferito e un aspetto malandato, chiaramente scosso dagli eventi de La vendetta dei Sith. "La lotta è finita, abbiamo perso. Nascondetevi", dice il Maestro nella clip. L'Impero, infatti, dà la caccia a tutti i Jedi sopravvissuti ed è anche sulle sue tracce: per trovarlo, ha sguinzagliato i suoi migliori soldati, inclusa l'inquisitrice Reva (Moses Ingram). Come si vede in un veloce fotogramma, Obi-Wan veglia ancora su un giovane Luke Skywalker, sebbene sarà presto costretto a lasciare il deserto nel tentativo di mettersi in salvo.