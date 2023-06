Secret Invasion, Samuel L. Jackson: "Più scopro di Nick Fury, più mi piace"

News Serie TV

Dal 21 giugno sarà in streaming su Disney+ la nuova serie Marvel, Secret Invasion, che vede il Nick Fury di Samuel L. Jackson alla testa di un cast ricco. Abbiamo seguito la conferenza stampa di attori e autori.

Il 21 giugno sbarca su Disney+ in streaming la serie Secret Invasion, nuovo capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Mattatore, alla testa di un nutrito numero di colleghi, è Samuel L. Jackson come sempre nei panni di Nick Fury, che torna sulla Terra a causa di un'infiltrazione terroristica clandestina di una fazione di Skrull ribelli. Torna a collaborare con Everett Ross, Maria Hill e Talos (Ben Mendelsohn), lo Skrull che rappresenta l'identità pacifica della razza aliena. In conferenza stampa la serie è stata presenta dallo stesso Jackson e Kevin Feige, accompagnati dal regista Ali Selim, dallo sceneggiatore Jonathan Schwartz e dal resto del cast: Cobie Smulders, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman e Don Cheadle.





Nick Fury in Secret Invasion, l'approfondimento che piace a Samuel L. Jackson

In conferenza Samuel L. Jackson è scatenato, perfettamente aderente a quello che il pubblico si aspetta dal suo senso dell'umorismo ("Vengo a lavorare per divertirmi, voglio che si divertano anche gli altri"). Il suo Nick Fury post-Blip di Thanos è stanco, vulnerabile, torna in azione perché la sua presenza viene esplicitamente richiesta. Come conferma lo sceneggiatore Schwartz, la timeline di questa serie Secret Invasion è quella dell'MCU contemporaneo. È l'occasione per sapere qualcosa di più di questo personaggio che conosciamo da quindici anni ma sul quale non ci eravamo mai focalizzati: "Più scopri di lui, meno ti piace e più piace a me. Non avevo mai per esempio avuto una scena con Don [Cheadle]. Poi vediamo la sua casa." Jackson scherza: è bello sapere che mobili preferisce. Sarà poi bravo a cucinare? Lancia l'ipotesi di uno show culinario, "Cooking With Fury"! Ma a parte gli scherzi, le conseguenze del Blip rendono estraneo anche chi prima non lo era, la storia è cupa. "Mi piaceva recuperare il tono di Captain America: The Winter Soldier, questa è una storia di gente che fa cose, senza supereroi." Sam loda la coerenza della narrazione tra tutti gli episodi, assicurata dalla gestione di un unico regista.

Retroscena shock: Samuel non è deluso per aver mancato il primo "fuck" nella storia del Marvel Cinematic Universe, pronunciato in Guardiani della Galassia vol. 3? Proprio lui, conosciuto per un linguaggio colorito e non propriamente da educanda, si è fatto sfuggire l'occasione in quindici anni? In realtà Nick Fury pronunciò un "fuck" sponte sua proprio sul set del primo Iron Man, ma - conferma Kevin Feige - il regista Jon Favreau lo tagliò. Ma Ben Mendelsohn rassicura: sul set Jackson ci dà dentro, non si pone certo limiti!

Secret Invasion, perché proprio ora e perché è realizzato in questo modo?

Come mai c'è stata una lunga pausa nelle serie tv Marvel, dopo She Hulk? Kevin Feige mangia la foglia sulla domanda provocatoria (perché She Hulk è stato criticatissimo) e dribbla con un sorrisone: "La serie era pronta adesso, quindi questo era il momento giusto per presentarla!" Anche Kevin ribadisce quanto affascinasse tutti loro l'idea di un genere narrativo come la spy story, più cupa e cruda, stile The Winter Soldier, occasione buona pure per presentare una dinamica diversa tra Nick e Talos.

Ma Secret Invasion nella sua originale versione fumettistica coinvolge quasi tutti i supereroi Marvel, qui per niente, come mai? "Abbiamo deciso di farne un thriller politico incentrato su Nick", spiega Feige, e lo sceneggiatore sottolinea che il genere si adattava benissimo al citato rapporto tra Nick e Talos, un amore fraterno. Jackson però vuole sgombrare il campo da equivoci: ci sono tanti personaggi da seguire in Secret Invasion, però Nick non è il protagonista assoluto della storia, è più "il generatore di quello che succede".

Il tono della regia, l'atmosfera generale, sono stati dettati dai temi della storia, incentrata sui concetti di fiducia e sospetto, spiega il regista Ali Selim: "È una serie molto umana, Nick ha in un certo senso superpoteri, ma non è un supereroe. Mi piace la scala umana della storia, ci siamo rivisti Il terzo uomo, La conversazione. Speriamo di aver trasmesso un elemento di umanità." Jackson annuisce, almeno finché Selim non suggerisce che nel corso della vicenda Nick diventa "una sorta di John Wayne". "Nooooo!" è la reazione scomposta di Jackson: la mitologica star dei western americani è dopotutto anche il simbolo dell'America più tradizionalista e reazionaria, quindi Sam come paragone avrebbe preferito Shaft!

Secret Invasion, tutti pazzi per la Marvel

Il resto del cast di Secret Invasion trasmette davvero l'entusiasmo della squadra dei Marvel Studios per il proprio lavoro: in queste occasioni è prassi, ma abbiamo avuto la sensazione che fossero sinceri. Cobie Smulders, alias Maria Hill, spiega che lei adora lavorare con Samuel L. Jackson (che a questo punto scoppia a ridere, e lei: "Perché ridi? È vero!"), nonostante il rapporto tra Nick e Maria sia molto teso all'inizio della serie. Sam ricorda il provino di Cobie per il primo Avengers del 2012: fu l'unica attrice a ricordare tutta la tiritera tecnica della scena su cui l'audizione si basava, senza leggere il gobbo ("Poi me la sono dimenticata tutta!", giura l'interessata).

Che dire di Don Cheadle, ancora James "Rhodey" Rhodes ma in veste diversa? "Scopriamo cosa gli succede in questa serie, è più un politico che un militare ormai, è il braccio destro del Presidente. [...] Era da tempo che conoscevo Sam, ci sarebbe piaciuto lavorare insieme. Non so se il mio personaggio fosse previsto sin dall'inizio, ma siccome la serie è diversa dal genere classico dei supereroi, posso recitare di più."

Kingsley Ben-Adir interpreta il villain della storia, lo Skrull ribelle Gravik: "Non mi fido di lui, ma mi piace." Ci spiega che ha provato a interpretarlo nel modo più anemozionale possibile.

Olivia Colman, premio Oscar per La favorita, una delle più stimate attrici inglesi, è Sonya Falsworth, agente dell'MI6: tra il personaggio e Fury c'è una certa tensione. "Ma come tensione? Ci amiamo!" (è sempre Jackson a parlare, ridendo). Olivia ammette che dopo ogni film Marvel uscito chiamava il suo agente, per capire se ci fosse qualcosa per lei. "A me interessava incontrare Samuel Jackson, in realtà, non Nick! Comunque lei lavora per l'MI6 e... [guarda Feige per paura di fare spolier]... le piace indossare il rosso!"

Emilia Clarke è una delle new entry, nei panni della Skrull G'iah, ma a differenza di Olivia, tra Trono di Spade, Terminator e Star Wars, è abituata alla segretezza: "Ci so fare con gli spoiler ormai! Comunque chi non vorrebbe lavorare con queste persone incredibili? Uno da solo di loro basterebbe, averli tutti insieme è pazzesco. È stato il set più gioioso e caloroso sul quale sia mai stata, mi sono proprio divertita. Adoro lavorare con Ben [Mendelsohn], mi fa ridere. Tra G'iah e Talos c'è tensione però c'è una familiarità, e trovarla con con lui è naturale." Samuel conferma: Ben Mendelsohn è il favorito di molti colleghi sul set, per la sua folle abitudine di andare in giro con la musica ad alto volume. "Si porta in giro la sua colonna sonora!"