Secret Invasion: Una nuova featurette introduce il mondo della serie Marvel

La prima serie della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, con Samuel L. Jackson nuovamente nei panni di Nick Fury, arriverà in streaming su Disney+ il 21 giugno.

Nick Fury è tornato dallo spazio ed è determinato a combattere da solo una battaglia senza precedenti. Disney+ ha diffuso una nuova interessante featurette di Secret Invasion, la prima serie Marvel che inaugurerà la Fase 5 del MCU e debutterà in streaming il 21 giugno, giusto in tempo per il primo giorno d'estate. Nella clip, che vedete qui sotto, prendono la parola i protagonisti - non solo Samuel L. Jackson ma anche Cobie Smulders, Olivia Colman e Emilia Clarke - e ci fanno entrare nel mood della serie: un thriller vecchia scuola che ricorda un po' i vecchi film di spionaggio della Hollywood degli anni '70 e '80.

La trama di Secret Invasion

Creata da Kyle Bradstreet, Secret Invasion ha 6 episodi ed è ambientata nell'attuale MCU (quindi molto probabilmente cinque anni dopo Avengers: Endgame, nel 2025). Ritroviamo dunque Nick Fury; quando quest'ultimo viene a conoscenza di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma, si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e lo Skrull Talos (Ben Mendelsohn), che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme fanno una corsa contro il tempo per contrastare un'imminente invasione di Skrull i quali, infiltrandosi, hanno silenziosamente sostituito alcuni dei leader più potenti e influenti della Terra. Nella featurette vediamo che si muovono in modo furtivo, volendo far credere che diversi attacchi terroristici che hanno colpito quattro angoli del globo siano tutti di matrice diversa.

"Nick torna, avendo perso tutto il potere che aveva prima, quindi proviamo a risolvere le cose senza essere troppo sovrumani", afferma Jackson in questa clip che ci permette di dare sbirciatina dietro le quinte della miniserie. Allo stesso modo, vediamo un'Olivia Colman assolutamente entusiasta di essere entrata a far parte finalmente del MCU. "Dopo l'uscita di ogni film Marvel, chiedevo al mio agente 'Per favore, posso partecipare a qualcosa del mondo Marvel?", confessa l'attrice di The Crown.

Il cast e i personaggi

Colman interpreta l'agente speciale Sonya Falsworth mentre il villain della situazione, Gravik (che vediamo insieme a diversi suoi cloni), è interpretato da Kingsley Ben-Adir. Completano il cast Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke nei panni della figlia di Talos, G'iah, e Don Cheadle che torna nel ruolo di James Rhodes, l'ex War Machine.

Ali Selim dirige la serie e ne è produttore esecutivo, insieme agli altri produttori esecutivi Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Ali Selim, Kyle Bradstreet e Brian Tucker. Kyle Bradstreet è anche il capo sceneggiatore, mentre Jennifer L. Booth, Allana Williams e Brant Englestein sono i co-produttori esecutivi.