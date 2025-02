Peter Dinklage nel cast di Dexter Resurrection: Chi interpreterà?

News Serie TV

La nuova serie è attesa su Paramount+ per la prossima estate.

Nuova aggiunta prominente al cast di Dexter: Resurrection, secondo sequel del crime drama di successo Dexter. Il veterano de Il Trono di Spade Peter Dinklage ha firmato per uno dei ruoli principali, raggiungendo il protagonista Michael C. Hall e la recentemente annunciata Uma Thurman.

Cosa sappiamo di Dexter: Resurrection

Mentre i dettagli scarseggiano in questa fase, è facilmente intuibile che Dexter: Resurrection seguirà l'ex ematologo forense della polizia di Miami Dexter Morgan (Hall) dopo essere riuscito a sfuggire alla morte per la seconda volta. Alla fine del primo sequel, Dexter: New Blood, il personaggio sembrava essere stato ucciso dal figlio Harrison con un colpo di fucile. Ma il prequel Dexter: Original Sin ha rivelato recentemente che Dexter è sopravvissuto, nonostante le gravi ferite, dopo essere stato trasportato immediatamente in ospedale. In quel frangente, dopo che i medici sono riusciti a far ripartire il suo cuore, Dexter ha parlato di "resurrezione" attraverso il suo tipico monologo interiore.

Il ruolo di Peter Dinklage

In quello che sarà il suo primo ruolo live-action in una produzione televisiva dopo aver interpretato per otto stagioni Tyrion Lannister nell'acclamato drama fantasy di HBO, vincendo quattro Emmy come miglior attore non protagonista in un drama, Dinklage vestirà i panni di Leon Prater, un investitore miliardario. Per il mondo, Leon è un generoso filantropo, ma dietro il suo aspetto raffinato si nascondono oscuri intrighi. Mentre il personaggio potrebbe o non potrebbe essere il principale antagonista di Dexter nella serie, sappiamo anche che condividerà molte scene con Thurman, scelta per il ruolo di Charley, il capo della sicurezza di Leon, un'ex agente delle operazioni speciali che ha lavorato in vari incarichi di sicurezza privata di alto livello prima di ricoprire la posizione di intraprendente e meticolosa mano destra di Prater.