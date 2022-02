Pam & Tommy: La vera storia che ha ispirato la serie è anche più incredibile di quanto sembra

News Serie TV

La miniserie con Lily James e Sebastian Stan, in Italia disponibile su Disney+, racconta la famosa vicenda del primo sex tape virale della storia: ecco perché tra svolte impreviste, travestimenti e cause da milioni di dollari è così assurda da non sembrare vera. Eppure lo è.

Chi era già abbastanza grande verso la fine degli anni '90 ha vissuto l'avvento di internet, constatato la straordinaria popolarità dell'attrice di Baywatch Pamela Anderson - sogno proibito degli uomini di mezzo mondo - e conosciuto (più o meno) direttamente l'incredibile storia del sex tape rubato ad Anderson e al marito Tommy Lee. Chi non se la ricorda e chi non c'era può riscoprirla ora grazie alla miniserie Pam & Tommy, disponibile in streaming su Disney+ (attualmente ci sono 5 degli 8 episodi, con un nuovo episodio ogni mercoledì). La serie ricostruisce la vicenda partendo da un articolo del 2014 uscito su Rolling Stone, un pezzo rivelatore che per la prima volta e dopo molti anni chiarì finalmente diversi lati oscuri dell'intera storia. E sebbene Pamela Anderson e Tommy Lee (qui interpretati da Lily James e Sebastian Stan) non siano coinvolti direttamente nella produzione di questa serie, state certi che Pam & Tommy vuole restituire una versione chiara e assai precisa dello scandalo, come ha sottolineato in più di un'occasione lo showrunner Robert Siegel. Non meravigliatevi, perciò, se alcune delle trovate apparentemente assurde della serie sono in realtà fatti realmente accaduti. Ne ripercorriamo qualcuna.

Il matrimonio lampo di Pamela Anderson e Tommy Lee

La star di Baywatch Pamela Anderson e il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee si incontrarono per la prima volta a una festa di capodanno nel dicembre del 1994. Ma la loro relazione esplose davvero a febbraio 1995, quando si ritrovarono a Cancún, in Messico, e decisero di sposarsi dopo sole 96 ore sulla spiaggia: un matrimonio lampo di cui persino la madre di Anderson venne a conoscenza indirettamente leggendo la rivista People. "Tommy ed io abbiamo iniziato ad avere una relazione molto intensa, divertente e folle perché eravamo due bambini. Eravamo follemente innamorati. Non era come droghe o alcol o cose del genere. Eravamo entrambi davvero appassionati della vita", avrebbe poi detto Anderson nel 1998. Nel 1995 Anderson e Lee stavano aspettando il primo figlio insieme quando lei ebbe un aborto spontaneo. In realtà ciò avvenne mesi prima che il sex tape venisse rubato (a differenza di quanto ricostruito nella serie). L'attrice riuscì invece a portare a termine in seguito altre due gravidanze nei mesi che coincisero, invece, proprio con l'esplosione dello scandalo. I due sono stati sposati fino al 1998 e, dopo essersi lasciati, ci hanno riprovato per un breve periodo nel 2008, ma la cosa non è durata. Anderson, in diverse interviste, ha comunque definito sempre Lee "l'amore della sua vita".

Rand Gauthier: Attore porno, carpentiere, ladro travestito da cane

Ma che ruolo svolse nella vicenda del furto del filmino hot di Anderson e Lee il tuttofare Rand Gauthier (interpretato in Pam & Tommy da Seth Rogen)? L'articolo di Rolling Stone del 2014 ha finalmente messo in chiaro che la videocassetta con le immagini intime della coppia è stata effettivamente sottratta indebitamente dalla cassaforte della loro villa di Malibu (negli anni c'è stato anche chi ha insinuato che fosse stata volutamente diffusa dai diretti interessati). Ed è stato lo stesso Gauthier - che aveva lavorato come carpentiere ed elettricista in casa Lee per un certo periodo ed era stato effettivamente bruscamente licenziato senza essere pagato - a descrivere per filo e per segno la sua impresa. L'uomo - che curiosamente aveva anche un passato nell'industria dei film porno - ha raccontato di essersi preparato per mesi per il furto della cassaforte e di essersi poi introdotto alle 3 del mattino del 4 novembre 1995 nella villa dei Lee sgattaiolando a quattro zampe con una pelliccia di yak per cercare di assomigliare a un cane (proprio come viene mostrato nella serie). Ed è proprio vero: è riuscito a trasportare da solo, con il semplice aiuto di un carrello, una cassaforte del peso di oltre 220 chili.

Le azioni di Pamela e Tommy dopo la diffusione del video

Gauthier sottopose il video all'attenzione del produttore di film per adulti Milton "Zio Miltie" Ingley (nella serie Nick Offerman) e i due ne fecero subito delle copie, distruggendo il nastro originale. Dopo aver cercato di venderlo senza successo a diverse società di distribuzione, riuscirono ad ottenere un prestito di 50mila dollari dal malavitoso Louis "Butchie" Peraino per diffonderlo su vasta scala. Pam e Tommy si resero conto soltanto due mesi dopo il furto che la cassaforte mancava dal garage e assunsero un investigatore privato per indagare sulla vicenda della videocassetta rubata. Ma ormai era troppo tardi: la rivista Penthouse ne aveva una copia. Solo a quel punto la coppia intentò una causa civile da 10 milioni di dollari contro le parti che si riteneva fossero in possesso del nastro, tra cui proprio Penthouse, citata in giudizio per violazione della privacy. Il risultato fu disastroso: un giudice di Los Angeles ritenne che non si trattasse di violazione della privacy perché quelle immagini, a detta sua, non erano private. L'avvocato di Penthouse affermò che "dal momento che Anderson aveva posato nuda diverse volte e poiché i due avevano discusso della loro vita sessuale nelle interviste, avevano perso i loro diritti alla privacy riguardo al contenuto del video", secondo Rolling Stone.

Internet, questo sconosciuto: Come è finita la storia del sex tape rubato

In seguito il fondatore di Internet Entertainment Group (IEG) Seth Warshavsky ottenne una copia del nastro e iniziò a trasmetterlo online. Nel tentativo di porre fine alle vicenda una volta per tutte, due stremati Anderson e Lee firmarono il copyright e acconsentirono che Warshavsky rendesse disponibile il video online sul suo sito Club Love, non comprendendo completamente la portata che avrebbe avuto internet da lì a poco. Quando fu chiaro che questa mossa non aveva fatto altro che agevolare la diffusione del video (anche in formato fisico e non solo digitale), fu intentata una causa contro Warshavsky, che intanto era fuggito a Bangkok lasciando tutto nelle mani del proprietario di Vivid Entertainment (l'unico a guadagnare veramente da tutta questa storia dando vita in meno di un anno a un giro d'affari stimato 77 milioni di dollari). Un giudice ordinò a Warshavsky di pagare ad Anderson e Lee 740mila dollari ciascuno, ma i due non hanno mai visto quei soldi. E che fine fece Rand Gauthier? Nonostante fosse il responsabile del furto, non ha mai pagato per quel crimine. E non solo: in seguito Peraino, che lo aveva finanziato per iniziare il business del sex tape, lo costrinse a ripagare i suoi debiti lavorando per la mafia. Oggi, come racconta Rolling Stone, vive in California dove continua a lavorare come elettricista e "coltiva marijuana nel suo garage".