Pam & Tommy, la recensione: Pamela Anderson, Tommy Lee, il sex tape e l'anno Zero di una nuova era

Quasi irresistibile per chi ha vissuto quegli anni e quegli eventi, Pam & Tommy è una serie molto attenta all'umanità dei suoi personaggi e che soprattutto racconta la sua storia facendone l'anno Zero di una nuova era, che è quella che, purtroppo, stiamo vivendo. La recensione di Federico Gironi.

A un certo punto, in non so più bene che puntata di Pam & Tommy, ma la cosa non è importante, c'è una giornalista del Los Angeles Times che cerca di convincere il suo direttore a farle scrivere un pezzo sulla storia del video rubato e diffuso, e di tutto il casino che ne è conseguito. Lui non ne vuole sentire parlare, anche se sappiamo bene che a un certo punto, magari non proprio quel giorno lì, dovrà capitolare.

La giornalista s'incaponisce: "C'è tutto dentro questa storia: tecnologia, celebrità, privacy: è una news". Ma il direttore, niente. Cederà solo quando la storia del video inizierà ad andare in tribunale, ma questo non è importante.

Quello che è importante è che a quel direttore va tutta la mia stima, ma anche che quella giornalista lì aveva capito tutto. Ma proprio tutto. Prima degli altri.

Ora, di fronte a quella scena io non ho potuto fare a meno di chiedermi in che mondo vivremmo, oggi, se la linea del direttore vecchio stampo avesse prevalso, e gli organi d'informazione (i giornali, certo, ma anche la tv, e Jay Leno, che non a caso è nella primissima scena di Pam & Tommy) non avessero trattato quella storia lì come l'hanno effettivamente trattata. Un mondo migliore, se lo chiedete a me. Ma non è questa la cosa importante, qui.

La cosa importante, qui, è che quella giornalista che aveva capito tutto, e aveva sintetizzato così perfettamente la questione (tecnologia, celebrità, privacy), sta lì a dimostrare come in questa serie che vediamo il punto non è tanto, o non è solo, la ricostruzione di un evento, di una storia d'amore sfortunata, o perfino - scusate - il fatto che di quella storia, della storia del video privato rubato e messo in piazza, viene data una sacrosanta lettura femminista, raccontando Pamela Anderson come la vera e forse unica vittima dell'accaduto.

Il punto vero, quello secondo me più importante di tutti, in Pam & Tommy, sta nel fatto di aver individuato nella storia di Pamela Anderson, Tommy Lee e del video rubato in cui facevano sesso (com'è giusto che fosse, beati loro), l'inizio della contemporaneità.

Quel momento lì, quel 1996 lì, tanto per individuare una data, come l'anno Zero di una nuova era, che è quella che stiamo vivendo, e che a me personalmente (ma secondo me nemmeno a chi questa serie l'ha realizzata, su tutti lo showrunner Robert Siegel, che è uno che ha scritto film come The Wrestler, Big Fan e The Founder, e che certi temi, quindi, li ha sempre avuti cari) non piace molto.



Pam & Tommy: Trailer Ufficiale: Pam & Tommy: Il Trailer Ufficiale della serie Disney+ -HD

Aveva ragione quella giornalista, insomma. Sbagliava, per me, che la penso come il suo direttore, a voler vendere copie con quella storia, ma aveva ragione su quel che quella storia conteneva e rappresentava.

Nella storia di Pam & Tommy e del video rubato c'è tutto. C'è un cambio di paradigma. Perché se è vero che la coppia formata da Pamela Anderson e Tommy Lee era l'ennesima variazione di un cliché antichissimo nel mondo dello spettacolo, quella della bionda e svanita starlette che fa scandalo assieme al bad boy di turno, è vero anche che il loro rapporto con la celebrità (anche con quella non desiderata, anche con quella che invece non decolla, o potrebbe svanire) è molto contemporaneo.

Ed è vero soprattutto che la loro storia, la storia della serie, è stata quella che è stata perché è arrivata nel momento in cui stava sorgendo internet, con tutte le trasformazioni irreversibili che ha comportato, e che il loro video è stato probabilmente il primo caso di "viralità" nella storia della rete, e che le questioni relative alla privacy che solleva sono all'origine, o perlomeno le stesse, di quelle di oggi: di quell'oggi dove oramai i leak di foto e video privati di personaggi famosi si sprecano, in cui il revenge porn è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti come società, e dove il giornalismo, o presunto tale, sta appresso a cose private, o sceme, o entrambe le cose, nel nome di un'ossessione per la celebrità malsana e perversa.

Guardi Pam & Tommy, insomma, e vedi tutto quello squallore, quella volgarità, quell'ipocrisia che ci circondano.

Vedi, perfino, quel certo modo di vivere il proprio status di famoso, e viceversa quello di signor nessuno che col famoso si interfaccia direttamente e indirettamente. E, sebbene tutto questo sia precisamente connotato come "so Nineties", e l'estetica di tutta la serie sia così attenta a ricordarci che l'epoca di cui parla sembra lontanissima, nonostante tutto questo guardi Pam & Tommy e ti sembra di vedere l'oggi. Le cose brutte, di oggi.





Se chi era un ragazzo negli anni Novanta, la curiosità di vedere quella storia raccontata in una serie è quasi irresistibile, o almeno lo è stata per me, non so quanto la storia di Pam & Tommy, e il nome stesso di Pamela Anderson e Tommy Lee, e perfino la storia della sex tape, possa attirare le nuove generazioni, che hanno ben altre celebrità di riferimento e per le quali i video rubati sono una cosa quasi all'ordine del giorno, ma sarebbe utile il pubblico più giovane vedesse la serie, per capire dove e come sono cominciate certe cose.

E poi c'è da dire che è fatta bene, Pam & Tommy.

Ben recitata (continuo a far fatica a credere che quella lì sullo schermo sia sul serio Lily James, e non la vera Pamela Anderson) e ben messa in scena. Soprattutto scritta in maniera intelligente, con una serie di personaggi, quelli principali, che poi sono Pam, Tommy e Rand, colui che rubò il video e per primo lo diffuse, che hanno il loro bell'arco di trasformazione, con i primi che passano da stronzi a vittime, e il contrario per l'ultimo, anche se poi anche lui ha la sua redenzione.

Perché è secondo me importante, oggi, parlare di responsabilità, di quello che nella serie chiamano karma. E del fatto che non è che siccome una cosa sgradevole e sbagliata accade a persone che sono agli occhi di alcuni moralmente discutibili, o non ci stanno simpatici, rende questa cosa giusta e meno grave.

Di giudizi morali, in Pam & Tommy, non ce ne sono. L'unico personaggio, o quello più rilevante, che non ha alcuna redenzione e che è raccontato mostrando unicamente la sua disumanità, la sua assenza di scrupoli e - qui sì - di morale, oltre a un solito avvocato, è un giovane imprenditore digitale, un pioniere dell'internet di oggi. E qualcosa questo vorrà dire.

Vorrà dire qualcosa anche il fatto che i primi tre episodi della serie sono diretti da un uomo, Craig Gillespie, quello di I, Tonya, e che gli altri invece sono diretti da donne: Lake Bell, Gwyneth Horder-Payton e Hannah Fidell.

Specie se consideriamo che i primi tre episodi di Pam & Tommy sono quelli più vicini agli elementi volgari e squallidi della storia (sì, pure il dialogo tra Tommy Lee il suo famoso pene, dialogo che peraltro è ispirato a quello contenuto in una sua reale autobiografia), mentre gli altri fanno emergere sempre di più quell'umanità che già intuiamo nella prima scena, quella di Pamela Anderson da Jay Leno: l'umanità di una donna violata nella sua intimità e trattata come una sgualdrina da mondo che ride di lei e si dà di gomito.

Anche quella di Tommy Lee, certo, che alla fine ti fa quasi un pizzico di simpatia, quasi, perché il suo amore per Pam, almeno nella serie, era sincero. Ma soprattutto quella di Pamela Anderson, che diventa quasi un'icona femminista suo malgrado, e per la quale non si può provare un forte sentimento di empatia. Anche se si appartiene al genere maschile, "not the greatest gender", come si dice nella serie.

Resta solo un piccolo dubbio, alla fine. Un tarlo che mi porto appresso e che continua a scavare. Fatte salve le buone intenzioni di chi la serie l'ha realizzata, questa voglia accompagnare, giustamente, il lato umano della vicenda con una ricostruzione estetica che non mette alcun filtro al quelli più kitsch ed espliciti legati a una certa apparenza e una certa estetica, la domanda che mi pongo è: quanti, invece di riflettere su quel che viene raccontato, si sentiranno spinti da Pam & Tommy ad andarsi a cercare il loro video rubato in qualche meandro della rete?



Pam & Tommy, miniserie in 8 puntate è disponibile in Italia in streaming nella sezione Star di Disney+