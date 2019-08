Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2019: Elite 2, Disincanto e le nuove The Politician e The Spy

News Serie TV

In arrivo anche la serie ad alta tensione The I-Land e il crime drama Unbelievable.

La stagione calda, almeno televisivamente parlando, sta per cominciare. Sono numerosi i ritorni (inclusi alcuni molto attesi) e le novità di alto profilo che Netflix ha in serbo per gli appassionati di Serie TV a settembre. E per tutti i gusti! I più giovani si prepareranno al ritorno sui banchi di scuola con la seconda stagione del teen drama spagnolo Elite, con i suoi protagonisti alle prese con la verità inconfessata sull'assassinio di Marina. Gli amanti dell'animazione dissacrante si divertiranno con i nuovi 10 episodi di Disincanto. L'ultima volta, avevamo lasciato il regno fantasy di Dreamland nel caos più totale. Ora l'epico viaggio della principessa ubriacona Bean continua, con "molta più suspense e incredibili colpi di scena", ha assicurato l'ideatore Matt Groening. Per qualche serata più movimentata, The I-Land racconta invece il tentativo di un gruppo di persone di fuggire da un'isola solo in apparenza paradisiaca.

Settembre è poi il mese del debutto sul servizio di video in streaming del produttore, regista e sceneggiatore di successo Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) con una propria serie: The Politician. Il dramedy, il cui cast stellare include Gwyneth Paltrow e Jessica Lange, segue il viaggio accidentato di un giovane studente che ha pianificato la sua vita attorno a un solo obiettivo: diventare un giorno Presidente degli Stati Uniti d'America. Agli appassionati delle storie crime, Netflix propone inoltre Unbelievable, miniserie con Toni Collette nei panni di una detective interessata al paso di un'adolescente che sostiene - forse mentendo - di essere stata violentata. È una miniserie anche The Spy, progetto a cura dello sceneggiatore che ha ispirato Homeland, nel quale Sacha Baron Cohen interpreta la nota spia israeliana Eli Cohen. Come sempre, tutto questo è solo una parte delle novità in arrivo. Qui di seguito troverete il calendario completo, che torneremo ad aggiornare nel corso del mese con tutte le altre aggiunte non annunciate anticipatamente.

PRIME VISIONI

1/9 - Scream, Stagione 3

6/9 - Elite, Stagione 2

6/9 - The Spy, Miniserie

12/9 - The I-Land, Stagione 1

13/9 - The Ranch, Stagione 4A

13/9 - Unbelievable, Miniserie

20/9 - Criminal, Stagione 1

20/9 - Disincanto, Stagione 1B

23/9 - Team Kaylie, Stagione 1

25/9 - Glitch, Stagione 3

26/9 - Brooklyn Nine-Nine, Stagione 5

27/9 - Skylines, Stagione 1

27/9 - The Politician, Stagione 1

27/9 - Vis a vis, Stagione 4

ANIME

13/9 - Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato, Stagione 1

DOCUSERIE

6/9 - Hip-Hop Evolution, Stagione 3

12/9 - The Mind, Explained, Miniserie

26/9 - In poche parole, Stagione 2

PER I PIÙ PICCOLI

6/9 - La prossima fantastica avventura di Archibald, Stagione 1

17/9 - The Last Kids on Earth, Stagione 1

27/9 - Dragons: Squadra di salvataggio, Stagione 1