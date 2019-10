Netflix, le Serie TV in streaming a novembre 2019: The Crown, Atypical e The End of the F***ing World

News Serie TV

Tra le novità in arrivo anche la serie natalizia Merry Happy Whatever e i nuovi episodi di She-Ra e le Principesse Guerriere.

Abbassate le luci e accomodatevi: uno degli eventi più spettacolari dell'autunno è arrivato. Dopo quasi due anni di attesa, The Crown torna su Netflix con gli episodi della terza stagione. Il ciclo del cambiamento. Per meglio raffigurare il tempo che scorre - siamo infatti a metà degli esuberanti anni '60 - la serie di Peter Morgan torna con un cast completamente rinnovato. E che cast! Il premio Oscar Olivia Colman è la nuova Elisabetta, Helena Bonham Carter sua sorella Margaret, mentre alla star di Outlander Tobias Menzies è andato il ruolo di Filippo. Tutto intorno, la Guerra Fredda, la corsa allo spazio, i Mondiali del '66 e, sì, la confusione di Carlo. "Cambiamento" è la parola d'ordine anche nella stagione 3 di Atypical. Per Sam è arrivato infatti il momento di andare al college, una grande sfida se sei affetto da sindrome dello spettro autistico. A novembre, il servizio di video in streaming dà inoltre una soluzione - finalmente! - al mistero sulle sorti di James nella dark comedy The End of the F***ing World. Come sono andate le cose dopo quei colpi di pistola? Non bene come lascia pensare il poster della seconda stagione, nel quale l'amica Alyssa siede in compagnia di un'urna cineraria? Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità in arrivo, che torneremo ad aggiornare nei prossimi giorni conseguentemente alle altre aggiunte dell'ultima ora non annunciate anticipatamente, segnaliamo anche Merry Happy Whatever, una delle produzioni originali che Netflix ha preparato per il Natale. Dennis Quaid interpreta un padre di famiglia alle prese con lo stress del periodo più bello dell'anno e la decisione della figlia di presentarsi a casa con il suo nuovo fidanzato.

PRIME VISIONI

1/11 - Atypical, Stagione 3

1/11 - H - Helena, Stagione 1

1/11 - Noi siamo l'onda, Stagione 1

5/11 - She-Ra e le Principesse Guerriere, Stagione 4

5/11 - The End of the F***ing World, Stagione 2

6/11 - SCAMS, Stagione 1

9/11 - Little Things, Stagione 3

14/11 - The Stranded, Stagione 1

15/11 - El Club, Stagione 1

15/11 - Sto con la band: le Nasty Sherry, Stagione 1

15/11 - The Yard, Stagione 1B

17/11 - The Crown, Stagione 3

21/11 - Mortel, Stagione 1

22/11 - Alto mare, Stagione 2

22/11 - Dolly Parton's Heartstrings, Miniserie

28/11 - Merry Happy Whatever, Stagione 1

DOCUSERIE

4/11 - The Devil Next Door, Miniserie

8/11 - Greatest Events of WWII in HD Colour, Stagione 1

13/11 - Maradona in Messico, Miniserie

15/11 - I giocattoli della nostra infanzia, Stagione 3

PER I PIÙ PICCOLI

8/11 - Prosciutto e uova verdi, Stagione 1

12/11 - Harvey Girls per sempre!, Stagione 3

15/11 - Il piccolo lama, Stagione 2

PROSEGUONO

- My Country: The New Age, Stagione 1 (ogni lunedì)

- The Lies Within, Stagione 1 (ogni martedì)

- Vagabond, Stagione 1 (ogni sabato)

- When the Camellia Blooms, Stagione 1 (ogni sabato)