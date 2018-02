Netflix: Le nuove Serie TV in streaming a marzo 2018

Sono tante le prime visioni con le quali Netflix intratterrà gli appassionati di serie tv a marzo, inclusi due ritorno molto attesi: Jessica Jones, la cui seconda stagione vedrà la supereroina Marvel cercare di rimettere insieme i pezzi della sua vita dopo il confronto con Kilgrave, e Una serie di sfortunati eventi, che nei 10 nuovi episodi racconta altre cinque storie tratte dagli amati romanzi di Lemony Snicket. Di fatto, le due produzioni originali aprono e chiudono il mese, con diverse altre novità nel mezzo. Sul fronte comedy, arrivano i nuovi episodi di Santa Clarita Diet con una Drew Barrymore in versione zombie quasi chic, la terza e ultima stagione della romantica Love con Paul Rust e Gillian Jacobs e On My Block dell'ideatrice di Diario di una nerd superstar Lauren Iungerich, nella quale un gruppo di amici si fa strada attraverso le gioie e le pene del liceo.

On My Block è una delle sempre più numerose serie rivolte al pubblico adolescente che il servizio di video in streaming sta producendo con risultati notevoli. Alexa & Katie della sceneggiatrice di Hannah Montana Heather Wordham è un'altra e segue la star di Mighty Med Paris Berelc e l'esordiente Isabel May nei panni di due migliori amiche impazienti di cominciare il loro primo anno alle superiori le quali si ritrovano ad affrontare una situazione difficile che le fa sentire emarginate in un momento in cui essere parte di un gruppo appare la cosa più importante. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, ricordiamo di continuare a tenere d'occhio questa pagina perché torneremo ad aggiornarla conseguentemente a eventuali aggiunte dell'ultima ora non segnalate.

PRIME VISIONI

1/3 - 21 Thunder, Stagione 1

2/3 - Ghost Wars, Stagione 1

6/3 - Borderline, Stagione 1

8/3 - Jessica Jones, Stagione 2

9/3 - Collateral, Miniserie

9/3 - Designated Survivor, Stagione 2B (Episodio settimanale)

9/3 - Love, Stagione 3

15/3 - Tabula Rasa, Stagione 1

16/3 - Edha, Stagione 1

16/3 - On My Block, Stagione 1

21/3 - Shadowhunters, Stagione 3 (Episodio settimanale)

23/3 - Alexa & Katie, Stagione 1

23/3 - O Mecanismo, Stagione 1

23/3 - Requiem, Stagione 1

23/3 - Santa Clarita Diet, Stagione 2

30/3 - ReBoot: The Guardian Code, Stagione 1

30/3 - Trailer Park Boys, Stagione 12

30/3 - Una serie di sfortunati eventi, Stagione 2

ANIME

1/3 - L'attacco dei giganti, Stagione 2

2/3 - B: the Beginning, Stagione 1

9/3 - A.I.C.O. Incarnation, Stagione 1

13/3 - Children of the Whales, Stagione 1

PER I PIÙ PICCOLI

1/3 - Oddbods, Stagione 1

1/3 - Robocar Poli, Stagione 1

9/3 - Stretch Armstrong: The Breakout

PROSEGUONO

- Black Lightning, Stagione 1 (ogni martedì)

- Dynasty, Stagione 1 (ogni giovedì)