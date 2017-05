Netflix: Le nuove Serie TV in streaming a giugno 2017

Sul ring, dietro le sbarre, in fattoria o nello studio dello psicanalista... qualunque sia il vostro posto sicuro o quello dove vi divertite di più, a giugno Netflix ha intenzione di portare voi e il pubblico delle serie tv nei luoghi più diversi con la sua sempre più ricca e variegata offerta di produzioni originali. Dopo il successo di Orange Is the New Black, della quale il 9 arriva la caotica quinta stagione, il servizio di video in streaming lancia un nuovo dramedy corale al femminile, anch'esso prodotto da Jenji Kohan. È GLOW, disponibile dal 23, e racconta di un'attrice disoccupata che nella Los Angeles degli Anni '80 trova la sua ultima chance per entrare nello star-system: il mondo tutto glitter e fibra sintetica del wrestling femminile.

Restando nell'ambito dei titoli di alto profilo, dal 30 giugno la nominata a due Oscar Naomi Watts è la protagonista di Gypsy, thriller psicologico incentrato su Jean Halloway, una terapista che si lascia coinvolgere in relazioni intime e pericolose con persone che fanno parte delle vite dei suoi pazienti. Inoltre, tornano con una nuova stagione le comedy Flaked con Will Arnett, The Ranch con Ashton Kutcher e You Me Her con Greg Poehler, e continua - al ritmo di un episodio ogni martedì - la stagione 2 del teen drama fantasy Shadowhunters. Vediamo dunque l'elenco completo di tutte le novità in arrivo, che ricordiamo torneremo ad aggiornare conseguentemente a eventuali aggiunte dell'ultima ora non segnalate.

PRIME VISIONI

2/6 - Flaked, Stagione 2

6/6 - Shadowhunters, Stagione 2B

9/6 - My Only Love Song, Stagione 1

9/6 - Orange Is the New Black, Stagione 5

15/6 - You Me Her, Stagione 2

16/6 - El Chapo, Stagione 1

16/6 - The Ranch, Stagione 2

23/6 - GLOW, Stagione 1

30/6 - Gypsy, Stagione 1

ALTRE SERIE

30/6 - Power Rangers Dino Supercharge, Stagione 1

PER I PIÙ PICCOLI

23/6 - Free Rein, Stagione 1

30/6 - Little Witch Academia, Stagione 1

PROSEGUONO

Better Call Saul, Stagione 3 (ogni martedì, fino al 20/6)

Designated Survivor, Stagione 1 (ogni mercoledì, fino al 7/6)