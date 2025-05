Netflix annuncia Mating Season, nuova serie animata degli ideatori di Big Mouth

News Serie TV

Una nuova serie animata del team di Big Mouth, intitolata Mating Season, debutterà su Netflix nel 2026.

L'imminente conclusione di Big Mouth non allontanerà Mark Levin, Jennifer Flackett, Andrew Goldberg e Nick Kroll, i suoi ideatori, da Netflix. Il servizio streaming ha annunciato che il quartetto sta lavorando a una nuova serie animata per un pubblico adulto dal titolo Mating Season, disponibile nel 2026.

Mating Season: La trama della nuova serie animata

Presentata come una commedia romantica, Mating Season seguirà orsi, procioni, cervi, volpi e una miriade di altre adorabili e arrapate creature della foresta mentre affrontano l'amore, le relazioni sessuali e l'esigenza universale di trovare un partner. La serie non dispone ancora di un cast vocale, mentre qui di seguito è possibile apprezzarne la prima locandina.

"Big Mouth ha aperto nuove strade nel mondo dell'animazione per adulti con cuore, umorismo e caos totale - hanno preso l'imbarazzo dell'adolescenza e l'hanno trasformato in qualcosa di universale e profondamente umano", ha dichiarato il vicepresidente delle serie animate di Netflix John Derderian in un comunicato. "Lavorare con Nick Kroll e le menti brillanti a Brutus Pink nel corso di otto stagioni è stato leggendario. Ora, con Mating Season, porteranno la stessa creatività audace e spassosa nel regno animale. Siamo più che entusiasti di dare inizio a questo nuovo capitolo insieme".

L'ottava e ultima stagione di Big Mouth, lunga 10 episodi, sarà disponibile in streaming su Netflix dal 23 maggio. La serie ha generato uno spin-off, Human Resources, conclusosi dopo due stagioni. La prima ha raccontato le storie di un gruppo di amici alle prese con i cambiamenti - sia fisici che emotivi - legati all'adolescenza e alla pubertà, con le loro emozioni e pulsioni raffigurate sotto forma di creature mostruose. La seconda è andata dietro le quinte del mondo di quelle stesse creature, svelando i segreti delle loro esistenze mentre accompagnano gli umani in tutte le fasi della vita.