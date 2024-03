NCIS: Ecco chi interpreterà un giovane Gibbs nello spin-off prequel

News Serie TV

Austin Stowell sarà il protagonista della nuova serie, intitolata NCIS: Origins.

Uno dei ruoli più ambiti della prossima stagione televisiva è stato assegnato. Sarà Austin Stowell a interpretare un giovane Leroy Jethro Gibbs in NCIS: Origins, spin-off prequel del seguitissimo procedurale di CBS NCIS. L'attore, visto recentemente in A Friend of the Family e in tv conosciuto anche per i suoi trascorsi in Catch-22 e Public Morals, "sostituirà" Mark Harmon, interprete dell'iconico personaggio per diciannove stagioni, fino al 2022.

NCIS: Origins, cosa sappiamo del nuovo spin-off

NCIS: Origins racconterà come Leroy Jethro Gibbs è diventato l'uomo che tutti conosciamo. Ambientata nel 1991, la serie mostrerà il personaggio come un agente speciale di circa trent'anni appena formato, che alla neocostituita divisione NCIS di Camp Pendleton, una delle principali e più grandi basi del Corpo dei Marines, trova il suo posto in una squadra grintosa e raffazzonata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks (interpretato nella serie originale da Muse Watson). Sappiamo inoltre che lo spin-off mostrerà la versione più giovane dell'agente speciale Vera Strickland, l'ex partner di Franks interpretata in un episodio di NCIS da Roma Maffia.

L'arrivo in tv di NCIS: Origins è previsto tra l'autunno e la primavera del 2025. La serie nasce da un'idea di Sean Harmon, il figlio di Mark che per primo ha interpretato un giovane Gibbs in sette episodi di NCIS tra la sesta e la diciottesima stagione. Sean ne sarà il produttore esecutivo con i co-showrunner Gina Lucita Monreal e David J. North e suo padre, con quest'ultimo coinvolto anche come voce narrante.

L'universo in espansione di NCIS

NCIS: Origins è solo uno dei tre nuovi spin-off con cui NCIS (giunta intanto alla ventunesima stagione) ha allargato il suo universo nell'ultimo periodo. Oltre alla prima serie internazionale del franchise, NCIS: Sydney, il servizio streaming Paramount+ ha da poco annunciato l'ordine di una nuova serie incentrata su Tony DiNozzo e Ziva David, gli amati personaggi interpretati in passato da Michael Weatherly e Cote de Pablo. I tre spin-off si aggiungono a NCIS: Hawai'i, in onda con una terza stagione in cui LL Cool J ha ripreso il ruolo dell'agente Sam Hanna da lui interpretato in 14 stagioni in NCIS: Los Angeles, terminata lo scorso anno. Si è conclusa nel 2021, invece, NCIS: New Orleans.