NCIS: Paramount+ annuncia un nuovo spin-off su Tony e Ziva!

Michael Weatherly e Cote de Pablo riprenderanno i due amati personaggi nella nuova serie del servizio streaming.

Colpo di scena nell'universo di NCIS: gli ex membri del cast Michael Weatherly e Cote de Pablo torneranno a interpretare Tony DiNozzo e Ziva David in un nuovo spin-off per il servizio streaming Paramount+ incentrato sui due amati personaggi, visti l'ultima volta insieme più di dieci anni fa.

NCIS: Arriva lo spin-off su Tony e Ziva

L'annuncio di una nuova estensione del popolare franchise della tv americana arriva a una settimana dal ritorno di Weatherly in NCIS. L'attore è tornato nei panni dell'agente speciale Tony DiNozzo nel secondo episodio della stagione 21, in occasione del tributo all'ex co-star David McCallum (interprete del Dott. Donald 'Ducky' Mallard), scomparso lo scorso settembre all'età di 90 anni. Segue inoltre di due mesi la notizia altrettanto entusiasmante dell'ordine a CBS di uno spin-off prequel, NCIS: Origins, incentrato su un giovane Leroy Jethro Gibbs, prodotto dal suo interprete Mark Harmon insieme con il figlio Sean Harmon.

Ancora senza titolo, la nuova serie su Tony e Ziva è nelle mani di John McNamara (The Magicians), che oltre ad aver scritto la sceneggiatura del primo episodio ne sarà lo showrunner e il produttore esecutivo con i due protagonisti, Laurie Lieser, Christina Strain e Shelley Meals. Della trama si sa già che ritroveremo Tony e Ziva insieme, mentre stranno crescendo la loro figlia. Ma quando la compagnia di servizi di sicurezza di Tony viene attaccata, i due devono fuggire in Europa mentre cercano di capire chi li sta inseguendo - e, forse, anche imparare a fidarsi l'uno dell'altra? - in modo che possano finalmente avere il loro non convenzionale lieto fine.

Le dichiarazioni

"Parliamo di questa storia da molti anni e ora, con John McNamara al timone, siamo pronti", hanno dichiarato Weatherly e de Pablo in un comunicato congiunto. "Il mondo di Tony e Ziva (e della figlia Tali) promette di essere un ottovolante ricco di azione alimentato da amore, pericolo, lacrime e risate. Vogliamo anche dare un riconoscimento e ringraziare i fan di tutto il mondo che hanno sostenuto per anni il movimento 'Tiva'. Ancora oggi ci salutano negli alimentari e per strada per dirci quanto significano per loro questi personaggi e chiederci cosa stanno facendo Tony e Ziva ora. Questo è per voi!".

McNamara ha aggiunto: "Siamo incredibilmente entusiasti di entrare nell'universo di NCIS con Cote e Michael e di esplorarlo da nuove angolazioni. Visto che il franchise è un successo globale, penso che sia fenomenale che CBS Studios e Paramount+ ci abbiano dato il via libera per girare in Europa. Per quanto riguarda il titolo della serie... se vi dicessi di cosa si tratta, violerei l'Espionage Act".