Maschi veri rinnovata per una seconda stagione

Netflix ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di Maschi veri, la comedy italiana con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, remake della spagnola Machos Alfa.

I Maschi veri di Netflix avranno una seconda stagione per redimersi, dimostrare che possono rinunciare al loro status di maschi alfa e, magari, abbracciare il cambiamento. Il servizio di video in streaming ha rinnovato per una seconda stagione, a meno di un mese dal'uscita della prima, la comedy italiana con Maurizio Lastrico (Call My Agent - Italia), Matteo Martari (Cuori), Francesco Montanari (Romanzo Criminale - La serie) e Pietro Sermonti (Boris) nei panni di quattro amici alle prese con un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere. L'annuncio è arrivato con un post sui social ufficiali della piattaforma.

La trama di Maschi veri

Remake della serie di successo spagnola Machos Alfa (disponibile sempre su Netflix e non a caso arrivata alla quarta stagione, in Spagna), Maschi veri è scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti, diretta da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire e prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay). La prima stagione, composta da 8 episodi, ha seguito gli amici sulla quarantina Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti) che si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i propri pregiudizi, i paradigmi della "mascolinità tossica" e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione. Da sempre legati al loro status di maschi alfa, i quattro amici devono improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza perdere, nel frattempo, loro stessi.

Il resto del cast

Nel cast della serie ci sono anche Thony nei panni della moglie di Luigi, Tiziana, Sarah Felberbaum in quelli della compagna di Riccardo, Ilenia, Laura Adriani nel ruolo della fidanzata influencer di Massimo, Daniela, Alice Lupparelli nei panni della figlia adolescente di Mattia, Emma e con Corrado Fortuna e Nicole Grimaudo.