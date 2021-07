Loki perde la regista e produttrice esecutiva Kate Herron: Ecco perché non tornerà per la seconda stagione

News Serie TV

La serie dedicata al dio dell'inganno continuerà con nuovi episodi su Disney+ ma senza uno dei membri chiave del team creativo.

Per una bella notizia che arriva (il rinnovo di Loki per una seconda stagione), un'altra rende i fan della serie Marvel un po' preoccupati. Parliamo dell'addio della regista e produttrice esecutiva della serie Kate Herron, a bordo di tutti e sei gli episodi della prima stagione ma che non tornerà alla guida del prossimo ciclo di episodi. Lo ha annunciato lei stessa intervistata da Deadline. Ecco quali sono i motivi della sua decisione.

Loki: Kate Herron lascia la guida della serie Marvel

Mente creativa dietro all'ambizioso progetto che ha visto Tom Hiddleston tornare nei panni del fratellastro di Thor, Kate Herron (nella foto in alto la vediamo sul set insieme a Hiddleston e a Owen Wilson) è riuscita a imprimere alla serie uno stampo ben preciso e uno stile che - per sua stessa ammissione - ricorda film cult come Blade Runner e Minority Report. Adesso, però, ha deciso di fare un passo indietro. "Non tornerò. Ho sempre pianificato di lavorare solo a una prima stagione e, ad essere onesti, la stagione 2 non era nei piani. È una notizia che è uscita adesso e comunque sono molto esaltata. Sono davvero felice di guardare da fan la prossima stagione, ma penso anche di essere orgogliosa per quello che abbiamo fatto fin qui e di aver dato il massimo. Sto lavorando ad altre cose ancora da annunciare”, ha dichiarato la regista britannica a Deadline.

I futuri progetti della regista di Loki e l'incognita di Kang il Conquistatore

Non sappiamo di quali "cose" Herron parli ma sicuramente non si tratta di un altro progetto Marvel. "No, non è un film Marvel. In questo momento sono concentrata su miei progetti. Amo Marvel e mi piacerebbe tornare a lavorare con loro un giorno ma per ora Loki è tutto ciò che ho fatto con loro", ha precisato Herron. Non possiamo sperare, quindi, di vederla alla guida di uno dei prossimi film come Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lungometraggio in cui svolgerà un ruolo chiave il personaggio di Kang il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors e visto nel finale di stagione di Loki. Non è chiaro, comunque, se la seconda stagione di Loki - annunciata la settimana scorsa a sorpresa con un messaggio nei titoli di coda del finale - arriverà su Disney+ prima o dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania.