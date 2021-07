Loki rinnovata per una seconda stagione a Disney+

News Serie TV

L'annuncio nel giorno di uscita dell'ultimo episodio del fortunato ciclo inaugurale della serie Marvel.

Disney+ festeggia il successo di Loki con un annuncio entusiasmante. Nel giorno in cui la serie Marvel con Tom Hiddleston arriva sulla piattaforma streaming con il sesto e ultimo episodio del suo fortunato ciclo inaugurale, un messaggio visibile durante i crediti di chiusura dello stesso avvisa che le storie del Dio dell'Inganno continueranno con una seconda stagione!

Il successo di Loki e delle serie Marvel di Disney+

Una decisione evidentemente scontata, nonostante le difficoltà di conciliare gli impegni di una star del calibro di Hiddleston e di insinuarsi ulteriormente nelle storie iper pianificate del Marvel Cinematic Universe. Samba TV ha stimato infatti che l'episodio d'apertura di Loki è stato visto solo negli Stati Uniti e solo nel primo giorno di disponibilità da 890,000 nuclei familiari, molto più delle serie Marvel che l'avevano preceduta sulla piattaforma - The Falcon and the Winter Solider (759,000) e WandaVision (655,000). Secondo Nielsen, invece, nei primi cinque giorni di disponibilità, l'episodio Gloriosi propositi è stato visto per 731 milioni di minuti, quindi tendenzialmente da oltre 14,3 milioni di persone. Numeri folli che sulla tv tradizionale ormai non si vedono più.

Inoltre, l'annuncio del rinnovo di Loki per una seconda stagione arriva in un momento estremamente gratificante per Disney+ e Marvel Studios, che con WandaVision e The Falcon and the Winter Solider (Loki invece non era eleggibile per quest'anno) hanno raccolto ben 28 nomination ai 73esimi Primetime Emmy Awards. Un successo di pubblico e di critica che rende ancora più radioso il futuro di questo filone di storie e il loro ruolo all'interno dell'MCU. Recentemente, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva detto che "la cosa bella dell'MCU è che tutto è possibile. A volte [una serie] continuerà con una seconda stagione, e a volte continuerà con un film e poi di nuovo con una serie". Per ora Loki è la prima a ricevere un secondo ciclo di episodi, mentre sappiamo che le storie di WandaVision continueranno nel film del prossimo anno Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia. Per le prossime Moon Knight e She-Hulk, invece, si sta lavorando a una struttura che potrebbe portare addirittura ad almeno tre stagioni.