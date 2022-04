Loki è la serie Marvel più vista su Disney+: Moon Knight farà di meglio?

News Serie TV

I dati Nielsen parlano chiaro: la serie con Tom Hiddleston non ha rivali in quanto a minuti di visione, ma questo record potrebbe essere superato dall'appena arrivata Moon Knight.

Dopo 5 serie live action della Marvel uscite in streaming su Disney+ (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye e la recentissima Moon Knight) si può iniziare a fare un bilancio e cercare di capire se il filone delle serie supereroistiche che affianca le uscite cinematografiche del MCU sia davvero una scommessa vinta. A guardare i numeri diffusi da Nielsen ed elaborati da The Hollywood Reporter, sembrerebbe di sì: insieme alle serie del frachise di Star Wars, quelle Marvel sono indiscutibilmente i più grandi successi di Disney+. Tra tutte, quella che può vantare il maggior numero di minuti di visualizzazione è Loki, al momento la serie tv live action Marvel più vista in assoluto su Disney+. Ma Moon Knight, uscita lo scorso 30 marzo, potrebbe fare di meglio? Le premesse ci sono.

Il record di Loki: È la serie Marvel più vista

Analizzando i dati Nielsen, è evidente che Loki per il momento infrange ogni record. La prima stagione, lunga sei episodi ha registrato 5,23 miliardi di minuti di visione in totale e poco meno di 872 milioni di minuti per episodio; è stata inoltre la prima e finora unica serie Marvel a superare 1 miliardo di minuti in una sola settimana. In termini di minuti totali WandaVision è al secondo posto (4,8 miliardi di minuti) ma c'è da sottolineare che ha 9 episodi, 3 in più rispetto a The Falcon and the Winter Soldier che ha totalizzato 4,15 miliardi di minuti in totale ma ben 692 milioni di minuti per episodio. Hawkeye è la meno vista, con 3,45 miliardi di minuti in totale. Al momento, tra l'altro, Loki è l'unica serie di cui Disney+ ha confermato una seconda stagione. Le storie degli altri personaggi che abbiamo conosciuto, invece, proseguiranno molto probabilmente nei film (come quella di Wanda Maximoff che ritroveremo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia).

Loki (6 episodi) - 5,23 miliardi di minuti WandaVision (9 episodi) - 4,80 miliardi di minuti The Falcon and the Winter Soldier (6 episodi) - 4,14 miliardi di minuti Hawkeye (6 episodi) - 3,46 miliardi di minuti

Moon Knight potrebbe superare il record?

Le prime quattro serie Marvel, tuttavia, si sono concentrate su personaggi che avevano forti legami con l'universo cinematografico. Le cose sono cambiate con Moon Knight, che ha presentato al pubblico un eroe mai visto prima sullo schermo (Steven Grant/Marc Spector interpretato da Oscar Isaac). Questa serie (come pure Ms. Marvel attesa per il prossimo 8 giugno) potrebbe perciò attirare un pubblico più ampio, non necessariamente esperto della cinematografia Marvel. Naturalmente ancora non abbiamo dati ufficiali disponibili, ma a giudicare dal social sentiment degli spettatori Moon Knight sembra già essere stata accolta con entusiasmo. Sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, per esempio, gli utenti hanno dato una valutazione positiva alla serie pari al 93%, il punteggio più alto mai dato a una serie Marvel (curiosamente, però, assai distante da quello della critica che invece si è dimostrata meno clemente verso il drama con Oscar Isaac, con "solo" l'85% di recensioni positive).