Loki: Le riprese della seconda stagione inizieranno in estate

I nuovi episodi della serie con Tom Hiddleston sono attesi prossimamente su Disney+.

Sono passati già diversi mesi dall'annuncio ufficiale di una seconda stagione di Loki, la serie tv di Disney+ che ha riportato all'attenzione dei fan Marvel il dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston. Arrivata in streaming lo scorso giugno, la serie è stata prontamente rinnovata per una seconda stagione poche settimane dopo (a differenza degli altri successi Marvel WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier che non hanno ricevuto lo stesso trattamento) ma - tra l'uscita di un film al cinema e l'arrivo di altre serie del MCU come Hawkeye - non avevamo più avuto notizie sulla seconda stagione. Ora, finalmente, si sa qualcosa in più: le riprese dei nuovi episodi inzieranno in Inghilterra la prossima estate.

Loki 2: Ecco quando verrà avviata la produzione

Il sito Backstage, che tiene informati gli appassionati sui piani di produzione e sulle location di diversi film e serie tv, ha fatto sapere che le riprese della seconda stagione di Loki sono in programma per l'estate 2022 ai Pinewood Studios, in Inghilterra. Gli stessi studios sono stati la location di altre produzioni Marvel come Eternals, Black Widow e Avengers: Infinity War, tra le altre. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sui casting o sulla trama, ma la notizia è già un grosso aggiornamento per i fan che non vedono l'ora di rivedere Tom Hiddleston nei panni del suo personaggio più riuscito.

Loki: Chi tornerà nella seconda stagione?

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Loki ha raccontato le avventure dell'omonimo personaggio interpretato da Hiddleston finito in un mare di guai con l'agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority), l'autorità che nei fumetti Marvel monitora il multiverso e può sfoltire le linee temporali se ritenute troppo pericolose. Il finale della serie ha introdotto un personaggio chiave che farà capolino anche nelle prossime storie Marvel: Colui Che Rimane, interpretato dall'attore di Lovecraft Country Jonathan Majors. Si tratta di fatto del super criminale Kang il Conquistatore, che Majors interpreterà nel film Marvel di prossima uscita Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Oltre a Tom Hiddleston, dunque, nei nuovi episodi dovrebbe tornare anche Jonathan Majors. Presumibilmente i due saranno affiancati dai co-protagonisti della prima stagione Sophia Di Martino, Owen Wilson, Wunmi Mosaku e Gugu Mbatha-Raw. Prima, però, vi ricordiamo che su Disney+ arriveranno altre attesissime serie Marvel come Moon Knight con Oscar Isaac (che debutterà il 30 marzo) e She-Hulk, con Tatiana Maslany (prossimamente). Per Loki 2, quindi, bisognerà attendere probabilmente il 2023 inoltrato.