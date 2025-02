Lo spin-off di Blue Bloods ordinato ufficialmente: Ecco su chi si concentrerà

News Serie TV

L'americana CBS ha ufficializzato l'ordine del primo spin-off di Blue Bloods, il poliziesco di successo terminato lo scorso dicembre dopo 14 stagioni.

È tutto vero: l'universo di Blue Bloods si espanderà con una nuova serie. Dopo settimane di speculazioni, l'americana CBS ha ufficializzato l'ordine di uno spin-off del seguitissimo poliziesco incentrato su una famiglia di New York che milita da generazioni nelle forze di polizia, terminato lo scorso dicembre dopo quattordici stagioni (in Italia, la stagione finale è attesa su Rai 2 nelle prossime settimane). Destinato alla stagione televisiva 2025-26, il crime drama seguirà uno dei Reagan in una nuova città.

Blue Bloods: I primi dettagli dello spin-off

Intitolato provvisoriamente Boston Blue, lo spin-off vedrà Danny Reagan, il personaggio interpretato in Blue Bloods da Donnie Wahlberg, trasferirsi nella capitale del Massachusetts, Boston, per assumere un incarico presso la polizia locale. Qui farà coppia con la detective Lena Peters, figlia maggiore di un'importante famiglia radicata nelle forze dell'ordine.

La sceneggiatura della serie è nelle mani degli showrunner Brandon Sonnier e Brandon Margolis, reduci entrambi da Alert: Missing Persons Unit e The Blacklist. Loro e Wahlberg daranno il proprio contributo anche come produttori esecutivi insieme con il grande Jerry Bruckheimer e KristieAnne Reed. Secondo Deadline, Boston Blue è l'evoluzione di un progetto non dissimile sviluppato da Sonnier e Margolis, nel quale la detective Peters veniva raggiunta da un trapiantato di Los Angeles, mentre il vero e proprio spin-off di Blue Bloods, che CBS ha preferito scartare, vedeva Danny trasferirsi in Texas.

Gli altri spin-off di CBS

Boston Blue è solo l'ultimo dei molti spin-off ordinati o in sviluppo presso CBS negli ultimi mesi. È atteso anch'esso per la prossima stagione Sheriff Country, spin-off di Fire Country incentrato sul personaggio di Morena Baccarin, lo sceriffo della Contea di Edgewater Mickey Fox, al quale potrebbe aggiungersene un secondo sul vigile del fuoco Camden Casey interpretato recentemente da Jared Padalecki. La comedy The Neighborhood ha in lavorazione due spin-off: uno con Tracy Morgan destinato a Paramount+, Crutch, e un altro sui fratelli Malcolm e Marty Butler. Potrebbe espandersi ulteriormente l'universo di FBI, con un terzo spin-off che coinvolgerebbe anche la CIA, i cui personaggi saranno introdotti in un imminente episodio della settima stagione. Lo stesso sta accadendo con The Equalizer, con uno spin-off al cui cast si sono uniti lo scorso mese Titus Welliver e Juani Feliz. Inoltre, una delle serie più longeve e fertili della rete, NCIS - Unità anticrimine, ha generato il suo sesto spin-off, NCIS: Tony & Ziva, anch'esso per Paramount+, con Michael Weatherly e Cote de Pablo nuovamente nei panni di Tony DiNozzo e Ziva David.