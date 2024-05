Lo spin-off di Fire Country ordinato ufficialmente a CBS

News Serie TV

Sheriff Country riporterà sugli schermi lo sceriffo Mickey Fox di Morena Baccarin dopo la sua recente apparizione in un episodio della stagione 2.

È ufficiale: Morena Baccarin tornerà a indossare la divisa dello sceriffo Mickey Fox in una nuova serie spin-off di Fire Country. Tuttavia, non aspettatevi di vederla presto sui vostri schermi. Nell'annunciare l'ordine ufficiale di Sheriff Country, CBS ha precisato che il suo debutto in tv non avverrà prima dell'autunno del 2025.

Sheriff Country: Cosa sappiamo dello spin-off di Fire Country

Sheriff Country si concentra sulla figura dello sceriffo Mickey Fox, sorellastra di Sharon Leone (Diane Farr), il capo della Divisione Cal Fire (com'è anche conosciuto il Dipartimento della California per la Protezione da Incendi e Selvicoltura). La donna indaga su attività criminali mentre pattuglia le strade della cittadina di Edgewater, affrontando allo stesso tempo un padre ex detenuto e un misterioso incidente che coinvolge la sua figlia ribelle.

Il personaggio è stato presentato al pubblico di Fire Country nel sesto episodio della stagione 2, intitolato Alert the Sheriff (Avvisate lo sceriffo) e scritto e/o diretto dai suoi ideatori Max Thieriot, Joan Rater e Tony Phelan. Durante l'ora si è scoperto che Mickey - attenzione alle anticipazioni - ha un padre con il quale la madre di Sharon è stata sposata per un breve periodo e una figlia, Skye, la quale dovrebbe essere una matricola al college ma in realtà si trova in riabilitazione. I rapporti tra Mickey e Sharon sono stati freddi per anni, a causa del fatto che la prima aveva fatto arrestare un giovane Bode, il figlio di Sharon e il protagonista di Fire Country interpretato da Thieriot, per furto. A sua volta, la seconda era arrivata a incolpare Mickey per come la vita di Bode fosse finita col precipitare. Ma nell'episodio del 12 aprile, le due donne sono riuscite alla fine a fare l'una un passo verso l'altra.

Con 7,6 milioni di spettatori settimanali e lo 0.7 di rating, Fire Country è il terzo drama più seguito di CBS dal target demografico principale (18-49 anni). Lo scorso marzo, la serie, ispirata dalle esperienze del suo protagonista, è stata rinnovata per una terza stagione. In un sondaggio lanciato da TVLine dopo la messa in onda dell'episodio Alert the Sheriff, il 63% dei partecipanti ha affermato che guarderebbe "sicuramente" Sheriff Country.