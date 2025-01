Un nuovo spin-off di FBI che coinvolge la CIA in sviluppo per la prossima stagione

News Serie TV

Se ordinata, FBI: CIA sarebbe la quarta serie tv del media franchise creato da Dick Wolf.

Un altro spin-off di FBI potrebbe arrivare in tv nel corso della prossima stagione televisiva. La rete americana CBS ha riunito le forze con lo sceneggiatore e produttore esecutivo Dick Wolf per lo sviluppo di FBI: CIA, quarta serie del suo media franchise di successo incentrato sugli agenti e le indagini del Federal Bureau of Investigation.

FBI: CIA, i primi dettagli del nuovo spin-off

Scritta a otto mani da Wolf, lo showrunner di FBI: Most Wanted David Hudgins, la sceneggiatrice dei film Marvel Captain Marvel e Guardiani della Galassia Nicole Perlman​ e l'ex agente della CIA David Chasteen (già consulente per Tom Clancy's Jack Ryan), FBI: CIA seguirà un severo e devoto agente dell'FBI e un astuto agente della CIA unire le forze come parte di una nuova task force clandestina incaricata di contrastare e prevenire il terrorismo interno a New York City e dintorni. I due personaggi e un terzo, i cui casting sono già in corso, saranno introdotti in un episodio della settima stagione di FBI in onda la prossima primavera, il quale fungerà da backdoor pilot della potenziale nuova serie.

Incentrata sull'ufficio dell'FBI di New York City, FBI è una delle serie più seguite della tv americana; un successo che lo scorso aprile le ha permesso di essere confermata per altre tre stagioni, fino al 2027. Se ordinata, FBI: CIA sarebbe il suo terzo spin-off dopo FBI: Most Wanted e FBI: International, incentrate rispettivamente sulla Fugitive Task Force e sull'International Fly Team. Si tratta inoltre del quarto spin-off in sviluppo a CBS per la stagione 2025-26: si aggiunge a quelli dei drama Fire Country e The Equalizer e della comedy The Neighborhood. Inoltre, in collaborazione con Paramount+, la rete sta per espandere ulteriormente l'universo di NCIS con uno spin-off incentrato su Tony DiNozzo e Ziva David e quello della stessa The Neighborhood con uno spin-off incentrato sul cugino di Calvin Butler.