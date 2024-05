NCIS: Svelato il titolo del nuovo spin-off con Tony e Ziva

News Serie TV

Le riprese della nuova serie cominceranno quest'estate in Europa.

Con un video condiviso su Instagram che racchiude tutta l'inestinguibile complicità tra Michael Weatherly e Cote de Pablo, il servizio streaming Paramount+ ha annunciato il titolo dell'atteso nuovo spin-off di NCIS che vede i due attori riprendere gli amati ruoli di Tony DiNozzo e Ziva David. Non sarà NCIS: Europe né NCIS: Trust No One, come scherzano Weatherly e de Pablo, ma semplicemente NCIS: Tony & Ziva, affinché "i fan sappiano esattamente di cosa si tratta".

Cosa sappiamo di NCIS: Tony & Ziva

"Mi aspetto intrighi, romanticismo, il contesto europeo, situazioni impossibili che renderanno le nostre vite molto complicate" aggiunge de Pablo nel video. Ma anche "qualcosa sull'amore!". In effetti, NCIS: Tony & Ziva vedrà la coppia ancora insieme, a Parigi, dove è impegnata nella crescita della figlia. Ma quando la compagnia di servizi di sicurezza di Tony viene attaccata, i due devono fuggire attraverso l'Europa mentre cercano di capire chi li sta inseguendo - e, forse, anche imparare a fidarsi l'uno dell'altra? - in modo che possano finalmente avere il loro non convenzionale lieto fine.

In una precedente occasione, Weatherly ha anticipato che Talia 'Tali' David-DiNozzo, la figlia di Tony e Ziva, sarà una tweenager, ovvero una ragazza tra i 10 e i 14 anni, e che le riprese cominceranno quest'estate a Budapest, senza precisare se anche la capitale dell'Ungheria sarà un'ambientazione della serie. Tali era stata presentata per la prima volta al pubblico di NCIS nell'ultimo episodio della stagione 13, anche l'ultimo per Weatherly fino allo scorso febbraio, quando l'attore ha ripreso il ruolo di Tony nell'episodio della stagione 21 dedicato al compianto David McCallum e al suo Ducky Mallard. L'uomo aveva scoperto che, anni prima, Ziva aveva dato alla luce una bambina nata dal loro amore e aveva deciso di dimettersi dall'NCIS in modo da potersi prendere cura di lei come padre single (all'epoca si pensava che Ziva fosse morta a causa di un colpo di mortaio sparato per ordine di Trent Kort). Sin da allora, l'intenzione di Tony era di portare la figlia a Parigi, perché "Ziva ama Parigi", dimostrando la propria convinzione che lei potesse essere ancora viva, dal momento che il suo corpo non era stato ritrovato. Gli episodi successivi gli avevano dato poi ragione.

La sceneggiatura di NCIS: Tony & Ziva porta la firma di John McNamara, precedentemente dietro le quinte di The Magicians. In occasione dell'annuncio del nuovo spin-off, Weatherly e de Pablo avevano dichiarato: "Parliamo di questa storia da molti anni e ora, con John McNamara al timone, siamo pronti. Il mondo di Tony e Ziva (e della figlia Tali) promette di essere un ottovolante ricco di azione alimentato da amore, pericolo, lacrime e risate. Vogliamo anche dare un riconoscimento e ringraziare i fan di tutto il mondo che hanno sostenuto per anni il movimento 'Tiva'. Ancora oggi ci salutano negli alimentari e per strada per dirci quanto significano per loro questi personaggi e chiederci cosa stanno facendo Tony e Ziva ora. Questo è per voi!".