Infinity: Le Serie TV in streaming a marzo 2018

Il dramma di una giovane madre e tanta fantascienza sono le proposte di Infinity agli appassionati di serie tv per il mese di marzo. Ricordando che sul servizio di video in streaming prosegue la programmazione in anteprima e in contemporanea con gli Stati Uniti delle nuove stagioni di Ash vs Evil Dead, The Big Bang Theory e Young Sheldon, dopo l'enorme successo di pubblico e critica oltreoceano, la miniserie rivelazione The Sinner porta sulla piattaforma la nominata al Golden Globe per questo ruolo Jessica Biel nelle visti difficili di una moglie e madre premurosa che, colta da un raptus di follia, uccide brutalmente uno sconosciuto. Dopo l'arresto, l'ossessionato detective assegnato al caso (Bill Pullman) cerca di fare chiarezza sull'accaduto, ritrovandosi coinvolto con lei in un viaggio straziante nelle profondità della sua psiche e dei violenti segreti nascosti del suo passato.

Gli 8 episodi di The Sinner saranno disponibili dal 28 marzo. Nelle settimane precedenti, la piattaforma delizierà invece gli appassionati delle storie fuori dal mondo con due note produzioni disponibili entrambe con tutti gli episodi prodotti. La prima, online dal 14, è Warehouse 13 e racconta di un deposito segreto dove sono raccolti tutti gli strani artefatti, le reliquie misteriose e gli oggetti soprannaturali trovati dal governo degli Stati Uniti d'America, sui quali due agenti dei Servizi Segreti devono indagare. L'altra, V, attesa per il 21, è il remake dell'omonima serie di culto degli Anni '80 ed esplora le conseguenze di una invasione aliena apparentemente pacifica, con Morena Baccarin nei panni di una sexy leader dei cosiddetti Visitors.

A marzo spazio anche a uno dei generi preferiti dal pubblico del piccolo schermo, il crime. Disponibile dal 7, Hyde & Seek segue il detective Gary Hyde (Matt Nable) addentrarsi in un mondo di assassini, intrighi e furti di identità dopo la morte del suo migliore amico in un'esplosione. Affiancato da una nuova partner, Gary rischia tutto pur di catturare i colpevoli, ma questi sono pronti a rispondere con altrettanta decisione, mettendo in pericolo anche i suoi affetti più cari.