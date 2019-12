Infinity, le Serie TV in streaming a gennaio 2020

News Serie TV

A gennaio arrivano sul servizio la nuova stagione di Manifest e l'inedita Prodigal Son.

L'inizio di un nuovo anno non è stato mai così atteso dal pubblico delle Serie TV. Sono numerosi i ritorni e le novità assolute che anche Infinity ha programmato per gennaio 2020. Due su tutti: il mystery drama Manifest, la cui seconda stagione sarà proposta dal servizio di video in streaming in contemporanea con gli Stati Uniti, e il crime drama Prodigal Son, novità molto apprezzata oltreoceano con Michael Sheen (Good Omens) tra i protagonisti. La prima prosegue le storie dei passeggeri del volo 828, scomparso nel nulla più di cinque anni fa, per loro solo poche ore. Abbiamo visto Ben e gli altri cercare di adattarsi a un mondo che nel frattempo è andato avanti, e confrontarsi con fenomeni apparentemente inspiegabili. Ora la domanda che i fan si stanno ponendo è: quali sono state le conseguenze di quello sparo nel finale della stagione precedente? Nella seconda, invece, Tom Payne (The Walking Dead) veste i panni del miglior psicologo criminale in circolazione, figlio di un noto ed efferato serial killer, il quale accetta di aiutare la polizia a indagare su omicidi bizzarri e raccapriccianti, azioni simili a quelle compiute dal padre, mentre affronta l'impatto psicologico del necessario ricongiungimento con l'uomo.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie in arrivo, segnaliamo anche il debutto della nona e ultima stagione di Suits. Il legal drama con Gabriel Macht torna con lo studio nel caos dopo gli ultimi scandali. Faye Richardson (Denise Crosby) è stata incaricata dalla New York Bar Association di supervisionare ogni movimento alla Specter Litt Wheeler Williams, con un approccio che creerà ancora più tensioni, costringendo così i rimasti a trovare un modo per fermarla. Nel frattempo, poco prima della fine, Patrick J. Adams riprende l'amato ruolo di Mike Ross in un arco di episodi, quando si ritrova coinvolto in una causa contro l'amico Harvey. E se amate le storie più leggere, debutta anche Bob Hearts Abishola, nuova sitcom di Chuck Lorre (The Big Bang Theory) con l'ex star di Mike & Molly Billy Gardell. Questa volta l'attore interpreta un uomo di mezz'età che, finito in ospedale dopo un attacco di cuore, si innamora follemente della sua infermiera, la nigeriana Abishola.

PRIME VISIONI (Episodio settimanale)

2/1 - Legacies, Stagione 2

4/1 - Splitting Up Together, Stagione 2

7/1 - Strike, Stagione 3

7/1 - Suits, Stagione 9

17/1 - Manifest, Stagione 2

20/1 - Bob Hearts Abishola, Stagione 1

21/1 - Prodigal Son, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/1 - La verità sul caso Harry Quebert, Miniserie

1/1 - Young Sheldon, Stagione 2

17/1 - Proof, Stagione 1

20/1 - God Friended Me, Stagione 1

24/1 - Legacies, Stagione 1

PROSEGUONO

- The 100, Stagione 6 (ogni venerdì)