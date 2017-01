Il Trono di Spade serie tv più piratata del 2016

Le stagioni passano ma Il Trono di Spade rimane la serie tv più amata dai "pirati" del web. Secondo l'annuale analisi di TorrentFreak.com, il drama fantasy di HBO giunto quest'anno alla sesta stagione è stato anche nel 2016 lo show più scaricato illegalmente. Un primato che si ripete per il quinto anno consecutivo.

Sebbene questa volta il sito non abbia rivelato l'entità del comportamento tendenzialmente disonesto (ricordiamo che sia negli Stati Uniti sia in molti altri paesi del mondo la serie è in onda su un canale a pagamento), perché diventato più difficile controllare i numeri provenienti dalle diverse fonti, si evince come l'episodio ad avere mobilitato attivamente il più alto numero di persone, 350,000, sia stato l'ultimo della stagione, I venti dell'inverno, anche il più visto di sempre della serie.

Il resto della classifica conferma lo zombie drama The Walking Dead in seconda posizione, seguito dalla novità Westworld alla terza. Sale di una posizione The Flash, mentre ne perde una Arrow, rispettivamente quarta e quinta. Parallelamente al calo delle medie d'ascolto della decina stagione, The Big Bang Theory scende dalla terza alla sesta posizione, Vikings si conferma alla settima, mentre Lucifer, Suits e il programma automobilistico The Grand Tour occupano in quest'ordine le restanti tre posizioni.