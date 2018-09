I vincitori dei Creative Arts Emmy Awards 2018: Premiate Il Trono di Spade, Black Mirror e Rick and Morty

Com'era facile aspettarsi, giacché i Creative Arts Emmy Awards celebrano l'eccellenza nelle categorie tecniche del più prestigioso premio televisivo, anche quest'anno Il Trono di Spade ha raccolto il maggior numero di statuette prima della cerimonia principale che si terrà tra una settimana. Sette gli Emmy già portati a casa dal drama fantasy di HBO, incluso per i migliori effetti visivi e i migliori costumi, mentre ad American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace sono stati assegnati quattro riconoscimenti. Tra le serie più premiate anche numerose produzioni dei servizi di video in streaming - Black Mirror, The Crown, The Handmaid's Tale​ e La fantastica signora Maisel​, ciascuna premiata con tre Emmy. A Rick and Morty è andato invice il riconoscimento di miglior serie animata, prima volta assoluta per la comedy di Adult Swim. Prima di lasciarvi alla lista completa dei vincitori del 2018, ricordiamo che i Primetime Emmy Awards si celebreranno lunedì 17 settembre. I conduttori di questa 70esima edizione saranno i comici e autori del Saturday Night Live Colin Jost e Michael Che. Qui è disponibile la lista delle nomination.

Film Tv: Black Mirror: USS Callister

Attore Ospite in un Drama: Ron Cephas Jones, This Is Us​

Attrice Ospite in un Drama: Samira Wiley, The Handmaid's Tale​

Attore Ospite in una Comedy: Katt Williams, Atlanta​

Attrice Ospite in una Comedy: Tiffany Haddish, Saturday Night Live

Casting per un Drama: The Crown​

Casting per una Comedy: La fantastica signora Maisel​​

Casting per una Miniserie, Film Tv o Speciale: American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace

Direzione Artistica per una Serie Contemporanea o Fantasy (Un'ora o superiore): The Handmaid's Tale

Direzione Artistica per una Serie d'Epoca (Un'ora o superiore): Il Trono di Spade

Direzione Artistica per una Serie (Mezz'ora o inferiore): GLOW

Acconciature per una Serie Camera Singola: Westworld​

Acconciature per una Miniserie o Film Tv: American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace

Trucco per una Serie Camera Singola (Non Prostetico): Westworld

Trucco per una Miniserie o Film Tv (Non Prostetico): American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace

Trucco Prostetico per una Serie, Miniserie, Film Tv o Speciale: Il Trono di Spade

Costumi per una Serie Contemporanea: American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace

Costumi per una Serie d'Epoca: The Crown​

Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi: Il Trono di Spade

Fotografia per una Serie Camera Singola (Un'ora): The Crown​

Fotografia per una Serie Camera Singola (Mezz'ora): Atlanta

Fotografia per una Serie Multi-Camera: Will & Grace​

Fotografia per una Miniserie o Film Tv: Genius: Picasso

Picture Editing per un Drama Camera Singola: The Handmaid's Tale​

Picture Editing per una Comedy Camera Singola: La fantastica signora Maisel​​

Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: Will & Grace​

Picture Editing per una Miniserie o Film Tv: Black Mirror: USS Callister

Missaggio Sonoro per un Drama o una Comedy (Un'ora): Il Trono di Spade

Missaggio Sonoro per un Drama, Comedy (Mezz'ora) o Programma Animato: Barry​

Missaggio Sonoro per una Miniserie o Film Tv: Genius: Picasso

Sound Editing per un Drama o una Comedy: Stranger Things​

Sound Editing per un Drama, Comedy (Mezz'ora) o Programma Animato: Atlanta

Sound Editing per una Miniserie, Film Tv o Speciale: Black Mirror: USS Callister

Componimento Musicale per una Serie: Il Trono di Spade

Componimento Musicale per una Miniserie, Film Tv o Speciale: La marcia dei pinguini: Il richiamo

Musica e Testi Originali: Saturday Night Live​

Tema Originale dei Cretidi di Apertura: Godless

Supervisione Musicale: La fantastica signora Maisel​​

Crediti di Apertura: Counterpart

Effetti Speciali e Visivi: Il Trono di Spade

Effetti Speciali e Visivi di Supporto: The Alienist

Stunt per un Drama, Miniserie o Film Tv: Il Trono di Spade

Stunt per una Comedy o Varietà: GLOW

Programma Animato: Rick and Morty​

Programma Animato di Forma Breve: Robot Chicken​

Programma per Bambini: The Magical Wand Chase: A Sesame Street Special​

Interpretazione di un Personaggio con Voce Fuori Campo: Alex Borstein, I Griffin

L'elenco completo dei vincitori è disponibile nel sito Emmys.com.