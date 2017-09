Emmy 2017 in diretta TV e Streaming: Come vedere la cerimonia in Italia

Mancano pochissimi giorni all'inizio di una nuova stagione televisiva, ma prima di appassionarci alle nuove storie che verranno, fare gli occhi dolci per questo o quel personaggio e tessere le lodi di chi ha interpretato, scritto o diretto questo o quello, questo fine settimana l'Academy of Television Arts & Sciences metterà il sigillo sull'anno di tv appena trascorso premiando le migliori produzioni e i migliori attori, registi e sceneggiatori alla 69esima edizione dei Primetime Emmy Awards, il più importante premio televisivo a livello internazionale.

La cerimonia, condotta quest'anno dal comico Stephen Colbert, si terrà precisamente domenica 17 settembre al Microsoft Theater di Los Angeles. Sebbene il fuso orario non giochi a suo favore, anche il pubblico italiano potrà seguire in diretta la cerimonia, preceduta come di consueto dal tappeto rosso, in tv o su qualsiasi altro dispositivo riterrà più appropriato. Nel primo caso, basterà sintonizzarsi su Rai4 (visibile al canale 21 del Digitale Terrestre) all'1:50 di notte. Per chi non riuscirà a stare in piedi fino a tardi, men che meno passare la notte in bianco giacché l'ultimo e più importante premio - quello alla migliore serie drammatica - sarà assegnato intorno alle 5:00 del mattino, Rai4 riproporrà l'evento con molte meno pubblicità lunedì 18 settembre alle 22:40. Basterà invece collegarsi al sito web RaiPlay (www.raiplay.it), e spostarsi nella sezione Dirette, per seguire la diretta in streaming.

Dopo il trionfo de Il Trono di Spade alle ultime due edizioni, assente quest'anno perché la settima stagione è andata in onda dopo il limite massimo per presentare le proposte di candidatura, chi la spunterà come miglior serie drammatica? Sarà Westworld a imporsi o il recente fenomeno The Handmaid's Tale riuscirà ad andare oltre la probabile vittoria della sua protagonista, Elisabeth Moss? Julie Louis-Dreyfus riuscirà a vincere il suo sesto Emmy consecutivo per il suo ruolo in Veep, entrando ancora più in profondità nella storia? E se la storia la facesse anche la giovanissima protagonista di Stranger Things Millie Bobby Brown? E ancora: tra le miniserie, sarà sul serio una corsa fratricida tra le produzioni di HBO Big Little Lies e The Night Of, come tutti prevedono? In attesa delle risposte, vi rimandiamo ai nostri approfondimenti dedicati agli Emmy:

