Creative Arts Emmy Awards 2017: Primi premi per Stranger Things, The Handmaid's Tale e Westworld

Stranger Things di Netflix, The Handmaid's Tale di Hulu e Westworld di HBO: saranno queste, in assenza de Il Trono di Spade, le serie che con ogni probabilità domenica 17 settembre si contenderanno gran parte dei premi maggiori alla 69esima edizione dei Primetime Emmy Awards, e qualche segnale importante in tal senso è arrivato dai Creative Arts Emmy Awards che nel corso del fine settimana hanno premiato i migliori nelle categorie tecniche, nell'animazione, nel varietà e nei documentari.

Tutto questo tra le produzioni drammatiche. Per quanto riguarda le comedy, Veep è stata anche in questa occasione leader pressoché assoluta, contribuendo in modo importante all'altrettanto costante affermazione di HBO, che ha già portato a casa complessivamente 19 statuette, seguita da Netflix con 16 (merito anche del documentario di Ava DuVernay XIII Emendamento). Primo Emmy poi per la veterana di Una mamma per amica Alexis Bledel, che ha vinto per la sua interpretazione come guest star nella serie fenomeno The Handmaid's Tale, accanto a Gerald McRaney per This Is Us.

Prima di lasciarvi alla lista dei vincitori nelle cetegorie riservate alle serie tv, ricordiamo che la cerimonia di premiazione, quest'anno condotta dal mattatore del Late Show Stephen Colbert, sarà trasmessa in diretta in Italia da Rai4 a partire dall'1:50 di notte. Qui sono elencati tutti i nominati nelle categorie principali.

Attore Ospite in un Drama: Gerald McRaney, This Is Us

Attrice Ospite in un Drama: Alexis Bledel, The Handmaid's Tale

Attore Ospite in una Comedy: Dave Chappelle, Saturday Night Live

Attrice Ospite in una Comedy: Melissa McCarthy, Saturday Night Live

Casting per un Drama: Stranger Things

Casting per una Comedy: Veep

Casting per una Miniserie, Film Tv o Speciale: Big Little Lies

Direzione Artistica per una Serie Contemporanea o Fantasy (Un'ora o superiore): The Handmaid's Tale

Direzione Artistica per una Serie d'Epoca (Un'ora o superiore): The Crown

Direzione Artistica per una Serie (Mezz'ora o inferiore): Veep

Acconciature per una Serie Camera Singola: Westworld

Acconciature per una Serie Multi-Camera o Speciale: Hairspray Live!

Acconciature per una Miniserie o Film Tv: FEUD: Bette and Joan

Trucco per una Serie Camera Singola (Non Prostetico): Westworld

Trucco per una Serie Multi-Camera o Speciale (Non Prostetico): Saturday Night Live

Trucco per una Miniserie o Film Tv (Non Prostetico): FEUD: Bette And Joan

Trucco Prostetico per una Serie, Miniserie, Film Tv o Speciale: American Horror Story: Roanoke

Costumi per una Serie Contemporanea, Miniserie o Film Tv: Big Little Lies

Costumi per una Serie d'Epoca, Fantasy, Miniserie o Film Tv: The Crown

Fotografia per una Serie Camera Singola (Un'ora): The Handmaid’s Tale

Fotografia per una Serie Camera Singola (Mezz'ora): Veep

Fotografia per una Serie Multi-Camera: The Ranch

Fotografia per una Miniserie o Film Tv: The Night Of

Picture Editing per un Drama Camera Singola: Stranger Things

Picture Editing per una Comedy Camera Singola: Master of None

Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: The Big Bang Theory

Picture Editing per una Miniserie o Film Tv: The Night Of

Missaggio Sonoro per un Drama o una Comedy (Un'ora): Westworld

Missaggio Sonoro per un Drama, Comedy (Mezz'ora) o Programma Animato: Mozart in the Jungle

Missaggio Sonoro per una Miniserie o Film Tv: The Night Of

Sound Editing per una Serie: Stranger Things

Sound Editing per una Miniserie, Film Tv o Speciale: The Night Of

Componimento Musicale per una Serie: House of Cards

Componimento Musicale per una Miniserie, Film Tv o Speciale: Fargo

Musica e Testi Originali: XIII Emendamento

Tema Originale dei Cretidi di Apertura: Stranger Things

Crediti di Apertura: Stranger Things

Effetti Speciali e Visivi: Westworld

Effetti Speciali e Visivi di Supporto: Gotham

Stunt per un Drama, Miniserie o Film Tv: Luke Cage

Stunt per una Comedy o Varietà: Shameless

Programma Animato: Bob's Burgers

Programma Animato di Forma Breve: Adventure Time

Programma per Bambini: Once Upon A Sesame Street Christmas

Interpretazione di un Personaggio con Voce Fuori Campo: Seth MacFarlane, I Griffin

L'elenco completo dei vincitori è disponibile nel sito Emmys.com.