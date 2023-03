È morto Lance Reddick: La star di The Wire e Fringe aveva 60 anni

News Serie TV

L'attore stava per tornare al cinema con il quarto capitolo della saga John Wick.

Un lutto improvviso nel mondo della tv e del cinema. Lance Reddick, attore conosciuto e apprezzato per le sue interpretazioni nelle serie di successo The Wire e Fringe, tra pochi giorni sul grande schermo con il film John Wick 4, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles venerdì mattina. La causa della morte deve essere ancora determinata, ma gli ufficiali intervenuti sul posto sospettano che sia naturale e non derivante da fattori esterni. L'attore aveva solo 60 anni.

La carriera di Lance Reddick

Negli ultimi giorni impegnato con il tour promozionale del quarto capitolo di John Wick, nel quale aveva ripreso il ruolo del concierge del Continental Hotel, Charon, Reddick si era mostrato su Instagram giovedì, condividendo un video nel quale aveva improvvisato delle facce buffe mentre i suoi cani abbaiavano e ululavano all'unisono in sottofondo. La sua lunga carriera era cominciata nel 1996 con un ruolo da guest star in New York Undercover. Partecipò anche a un episodio de La tata e a diversi film - inclusi Parole dal cuore, Paradiso perduto e Attacco al potere - prima di una serie di opportunità professionali rilevanti in tv, nelle serie di successo West Wing, Oz e Law & Order: Unità Speciale. Subito dopo, nel 2002, il ruolo della consacrazione: il tenente Cedric Daniels nel pluripremiato crime drama di HBO The Wire, ancora oggi considerato la migliore serie mai prodotta.

La caotica politica del dipartimento di polizia di Baltimora, città natale di Reddick, lo impegnò per cinque stagioni e 60 episodi, fino al 2008, quando si unì al cast di Fringe con il ruolo dell'agente speciale Phillip Broyles. Quella nel drama di fantascienza della FOX fu per lui un'altra lunga esperienza: la serie restò in onda per cinque stagioni, coinvolgendolo in 90 dei 100 episodi prodotti. Per diverso tempo aveva vestito i panni di un altro uomo di legge - il capitano della polizia Irvin Irving - nel crime drama di Prime Video Bosch. La prima volta nella saga cinematografica John Wick risale al 2014, con il più recente quarto capitolo in uscita il 23 marzo. Tra i numerosissimi altri ruoli, si ricordano quelli nelle serie The Blacklist, American Horror Story, Resident Evil: La serie e, come doppiatore, in Rick and Morty, Paradise Police e La leggenda di Vox Machina, e nelle pellicole Sotto assedio, Quella notte a Miami..., Godzilla vs. Kong e Man of Fire. Inoltre, di recente Disney+ lo aveva scelto per il ruolo del dio greco Zeus nella serie di prossima uscita Percy Jackson and the Olympians.

Il ricordo dei colleghi

"Lance ha fatto parte della famiglia HBO per oltre 20 anni, recitando in diversi progetti, inclusi gli iconici Oz e The Wire", ha dichiarato la rete americana in una nota. "Era tenuto in grandissima considerazione da tutti coloro che lo conoscevano e avevano lavorato con lui e siamo orgogliosi di far parte della sua eredità. Ci mancherà tantissimo". L'ideatore di The Wire David Simon ha definito Reddick un "professionista consumato, un collaboratore devoto, un'anima adorabile e un amico. La sua perdita è devastante e troppo, troppo, troppo prematura per chiunque lo conoscesse e lo amasse". Su Twitter, Wendell Pierce, interprete nella serie del detective William 'Bunk' Moreland, ha ricordato l'ex co-star come "un uomo di grande forza e grazia. Un talento nella musica quanto nella recitazione. L'epitome della classe. Questo è un dolore improvviso e molto, molto forte per la nostra famiglia artistica. Una sofferenza inimmaginabile per la sua famiglia e i suoi cari. Buon viaggio, amico mio. Hai lasciato il segno qui. Riposa in pace".

Warner Bros. Television, che ha prodotto Fringe e molti degli altri progetti che lo hanno coinvolto, ha fatto sapere di piangere la perdita "del nostro amico Lance Reddick" e che "i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, gli amici, i colleghi e i fan". Kirk Acevedo, che aveva condiviso con lui i set di Oz e Fringe, ha scritto invece su Twitter: "Quante storie e bei momenti insieme. Ci mancherai terribilmente. Gesù, te lo sei preso troppo presto. Riposa in pace, amico mio". E ricordando anche l'amico ed ex collega di Oz Granville Adams, morto nel 2021, triste circostanza nella quale aveva visto Reddick per l'ultima volta, ha aggiunto: "È davvero triste. Continuiamo a perdere brave persone! Sono senza parole".