È morto John Beasley: L'attore di Everwood aveva 79 anni

Aveva recitato anche nella sitcom The Soul Man e di recente in The Mandalorian.

John Beasley, attore caratterista amato per i suoi ruoli nel teen drama di successo Everwood e nella sitcom qui da noi meno conosciuta The Soul Man, è morto ieri nella sua casa a Omaha, in Nebraska, a causa di un problema al fegato. Aveva 79 anni.

Ad annunciare la triste notizia è stato il figlio Michael Beasley con un messaggio e una foto condivisi su Facebook. "Amici... sapete che questa è una parte della vita... ma ciò non lo rende più facile", ha scritto. "Oggi ho perso il mio migliore amico. Dicono che non dovresti mai incontrare i tuoi eroi perché non si rivelano essere chi pensavi che fossero. È del tutto sbagliato. Il mio eroe era mio padre. Grazie di tutto. Spero di averti reso orgoglioso. Ti voglio tanto bene".

La carriera di John Beasley

John Beasley aveva iniziato la sua carrettiera di attore alla soglia dei 50 anni, con un ruolo nel film Fuoco incrociato, dopo essere stato a lungo un ferroviere. Accolto sin da subito dal piccolo schermo, dopo alcune apparizioni nella serie Brewster Place, accanto a Oprah Winfrey, aveva continuato a interpretare piccoli ruoli in Angel Street, Persone scomparse, Ultime dal cielo, Millennium, CSI e Giudice Amy. Nel 2002, la grande occasione: l'allora The CW lo scelse per il suo primo ruolo regolare, Irv Harper, il nonno di Amy (Emily VanCamp), in Everwood. Alla splendida serie di Greg Berlanti Beasley contribuì anche come voce narrante.

Dopo le quattro stagioni in Everwood aveva affiancato Cedric the Entertainer e Niecy Nash in The Soul Man, in tv per cinque stagioni. In questo caso indossando i panni di Barton Ballentine, il padre di Boyce, un ministro del culto in pensione. Tra i suoi tantissimi altri ruoli televisivi si ricordano quelli in NCIS, Boston Legal, Treme, The Resident e Limetown, mentre al cinema aveva recitato in Stoffa da campioni, Rudy - Il successo di un sogno, L'apostolo, La figlia del generale, Al vertice della tensione, A testa alta e Anarchia - La notte del giudizio. Negli ultimi anni era stato un barista umano di Maldo Kreis in un episodio di The Mandalorian e il veterano di guerra Elijah Davies in un episodio di Your Honor, la sua ultima apparizione televisiva. Il suo ultimo ruolo era stato invece nel film horror Firestarter, nuovo adattamento del romanzo omonimo di Stephen King, uscito lo scorso anno. Lascia la moglie Judy, i figli Tyrone e Michael e sei nipoti.