Dopo Station 19, Jay Hayden si unisce al cast di FBI: International

Interpreterà un ruolo ricorrente nella quarta stagione, al via a ottobre.

Nuova aggiunta prominente al cast di FBI: International: Jay Hayden, reduce da sette stagioni nei panni del vigile del fuoco Travis Montgomery in Station 19, ha firmato per un ruolo ricorrente nel quarto ciclo di episodi del procedurale di CBS. Si aggiunge all'ex di Chicago P.D. Jesse Lee Soffer, ingaggiato per un ruolo regolare lo scorso luglio.

FBI: International, il ruolo di Jay Hayden e le altre novità della stagione 4

Secondo Deadline, Hayden farà il suo debutto nella seconda metà della quarta stagione, nei panni di Tyler Booth, un agente di Budapest intelligente e carismatico in cerca di assistenza su un caso.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, nella quarta stagione (in onda negli Stati Uniti su CBS dal 15 ottobre) FBI: International dovrà fare a meno di Luke Kleintank e del suo personaggio, l'agente speciale Scott Forrester, dopo la decisione dell'attore di lasciare il cast per stare più vicino alla sua famiglia. Soffer riempirà il suo vuoto interpretando Wesley 'Wes' Mitchell, un nuovo membro del Fly Team descritto come un uomo affascinante ed elegante e un agente il cui istinto infallibile e le cui tattiche non convenzionali alimentano la sua spinta a non fermarsi davanti a nulla per ottenere giustizia.

In Italia, gli ultimi sei episodi della stagione precedente di FBI: International, inclusi quelli dell'uscita di scena di Scott, andranno in onda su Rai 2 dal 14 settembre, ogni sabato alle ore 22:10.