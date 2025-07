Disney+, le Serie TV in streaming a luglio 2025

News Serie TV

Da non perdere a luglio in streaming su Disney+ la nuova sitcom Quell'uragano di figlia, la comedy Adults e la serie d'avventura Washington Black. Ecco il calendario completo delle Serie TV in uscita.

L'estate è il momento ideale per staccare la spina dal solito tran tran, rilassarsi e godersi una buona Serie TV. A luglio, le proposte non mancheranno su Disney+, e avranno di che divertirsi soprattutto gli appassionati di comedy. Dopo il successo riscosso oltreoceano, sul servizio streaming arriva la sitcom Quell'uragano di figlia, nuova avventura televisiva della star di Quell'uragano di papà Tim Allen. A dispetto del "fantasioso" titolo italiano, non si tratta di un sequel. Questa volta Allen interpreta Matt, il testardo proprietario di un'officina che restaura auto d'epoca. Quando sua figlia Riley (la Kat Dennings di 2 Broke Girls), che tempo fa aveva deciso di andarsene per sposare il ragazzo che lui odiava, torna sotto il suo tetto dopo aver divorziato, con i figli adolescenti al seguito, il vero restauro ha inizio mentre i due cercano di far funzionare le cose. Dalla rete di Atlanta e The Bear (FX), Adults è una nuova comedy incentrata su un gruppo di ventenni di New York che cercano di essere brave persone, nonostante ci sia ancora molta strada da fare. Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton condividono pasti, ansie e, occasionalmente, gli spazzolini da denti. Che stiano cercando di fare carriera al lavoro, orientarsi nel sistema sanitario, organizzare una cena o uscire con gli amici nell'era dell'app "Find My Friends", tutti loro affrontano vittorie, sconfitte e umiliazioni come chiunque altro inizi a vivere come giovane adulto, scoprendo che nulla nel mondo reale è semplice e che tutte le loro migliori intenzioni tendono a peggiorare le cose.

Per chi è interessato (anche) a qualcosa di più impegnato, Washington Black segue l'artista e scienziato George 'Wash' Black mentre intraprende un'impresa in giro per il mondo con l'aiuto di uno strano mezzo volante. Il suo viaggio lo porta attraverso l'America, i freddi mari artici, le guglie gotiche della vecchia Europa e i deserti del Nord Africa, il tutto stando sempre un passo avanti a un letale cacciatore di taglie. Nel cast anche la star di Paradise Sterling K. Brown e quella di Lucifer Tom Ellis. Prosegue la storia del famigerato gangster Bumpy Johnson (Forest Whitaker) con la quarta stagione di Godfather of Harlem. Nella sua lotta per il controllo di Harlem, Bumpy affronta le minacce della mafia italiana e del gangster emergente Frank Lucas, nonché il coinvolgimento di sua figlia Elise nelle Pantere Nere. Da non perdere, inoltre, i nuovi episodi della stagione 14 della serie animata per un pubblico adulto Bob's Burgers. Il ciclo di episodi si apre con una riflessione sui ruoli dei figli e dei genitori tra le mura domestiche. Maggiori responsabilità aiuteranno i più piccoli a diventare adulti migliori? Oppure gli adulti esercitano troppe pressioni sui figli?

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a luglio 2025

Serie TV in prima visione

Abbott Elementary , Stagione 4 Parte 3 (2 luglio)

, Stagione 4 Parte 3 (2 luglio) Adults , Stagione 1 (2 luglio)

, Stagione 1 (2 luglio) Quell'uragano di figlia , Stagione 1 (9 luglio)

, Stagione 1 (9 luglio) Godfather of Harlem , Stagione 4 (16 luglio)

, Stagione 4 (16 luglio) Bob's Burgers , Stagione 14 (23 luglio)

, Stagione 14 (23 luglio) Washington Black, Stagione 1 (23 luglio)

Altre Serie TV

American Dad! , Stagione 18 (2 luglio)

, Stagione 18 (2 luglio) Fratelli Caputo, Miniserie (2 luglio)

Anime

Bullet/Bullet, Miniserie Parte 1 (16 luglio)

Docuserie e Intrattenimento

Wild Crime , Stagione 4 (2 luglio)

, Stagione 4 (2 luglio) La vita segreta delle mogli Mormoni , Episodio 2.11 (17 luglio)

, Episodio 2.11 (17 luglio) Uragano Katrina: Corsa contro il tempo (28 luglio)

Per i più piccoli

Mickey Mouse Clubhouse+​ , Stagione 1 (22 luglio)

, Stagione 1 (22 luglio) Kiff, Stagione 2 (23 luglio)

Proseguono