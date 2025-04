Dexter conferma di essere tutt'altro che morto nel primo teaser trailer del sequel Resurrection

News Serie TV

Paramount+ annuncia con un teaser trailer la data di debutto di Dexter: Resurrection.

Dexter Morgan sta tornando, più vivo di quanto si pensasse! Paramount+ ha annunciato con un teaser trailer che Dexter: Resurrection, nuovo sequel del crime drama di successo terminato nel 2013 Dexter, sarà disponibile in streaming dall'11 luglio, ogni venerdì con un nuovo episodio (due la prima settimana).

Teaser Trailer ITA: Teaser Trailer Ufficiale Italiano - HD

La trama e il cast di Dexter: Resurrection

Dexter: Resurrection continua la storia del primo sequel Dexter: New Blood, alla fine del quale il giustiziere Dexter Morgan, ex ematologo del Dipartimento di Polizia di Miami, è stato ucciso dal figlio Harrison, come lui stesso gli ha ordinato, per espiare i suoi fallimenti come padre e liberarlo della sua presenza ingombrante e oscura. Ma un flashforward nel recente prequel Dexter: Original Sin ha rivelato che Dexter è stato riportato in vita dopo una corsa disperata in ospedale.

Alcune settimane dopo essere stato colpito al petto da un proiettile sparato dal figlio, Dexter (interpretato nuovamente da Michael C. Hall) si sveglia dal coma e scopre che Harrison (Jack Alcott) è scomparso senza lasciare traccia. Rendendosi conto del peso di ciò che ha fatto passare al figlio, Dexter parte per New York City, determinato a trovarlo e sistemare le cose. Ma non sarà facile. Quando Angel Batista (David Zayas), del Dipartimento di Polizia di Miami, arriva con delle domande, Dexter comprende che il suo passato lo sta raggiungendo velocemente. Mentre padre e figlio affrontano la propria oscurità nella città che non dorme mai, si ritrovano presto in una situazione più profonda di quanto avessero mai immaginato, e l'unico modo per uscirne è farlo insieme.

Nella nuova serie rivedremo anche James Remar, John Lithgow e Jimmy Smits, rispettivamente nei panni di Harry Morgan, Arthur Mitchell/Trinity Killer e Miguel Prado. Il veterano de Il Trono di Spade Peter Dinklage interpreterà Leon Prater, un investitore miliardario che nasconde molti intrighi dietro la facciata di generoso filantropo, mentre la candidata all'Oscar Uma Thurman sarà Charley, responsabile della sua sicurezza. Altri ruoli inediti saranno interpretati da Krysten Ritter (Jessica Jones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Steve Schirripa (Blue Bloods), Eric Stonestreet (Modern Family), David Dastmalchian (Oppenheimer), Ntare Guma Mbaho Mwine (Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer), Emilia Suárez (Up Here), Kadia Saraf (Law & Order: Unità Speciale) e Dominic Fumusa (Nurse Jackie - Terapia d'urto).