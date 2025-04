Dexter ha un nuovo nemico nelle prime foto del sequel Resurrection

News Serie TV

Ecco le prime foto ufficiali di Dexter: Resurrection, nuovo sequel della serie di successo con Michael C. Hall Dexter, in streaming su Paramount+ quest'estate.

Nonostante sia scampato alla morte non una ma ben due volte, per il serial killer giustiziere Dexter Morgan non è ancora il momento di farsi da parte. In Dexter: Resurrection, nuovo sequel del crime drama di successo Dexter atteso su Paramount+ per l'estate, vedremo il personaggio interpretato da Michael C. Hall affrontare quello che dovrebbe essere un nuovo avversario all'apparenza insospettabile le cui fattezze - e questo rende la cosa ancora più entusiasmante - sono quelle del veterano de Il Trono di Spade Peter Dinklage, affiancato dalla leggenda di Hollywood Uma Thurman. Possiamo ammirarli tutti nelle prime foto ufficiali della miniserie, insieme a un paio di altri volti familiari.

Dexter: Resurrection, la misteriosa trama del nuovo sequel

Dexter: Resurrection racconterà il prossimo capitolo della storia dell'ex ematologo del Dipartimento di Polizia di Miami Dexter Morgan, scampato alla morte una seconda volta dopo aver ordinato al figlio Harrison (Jack Alcott) di ucciderlo sparandogli alla fine di Dexter: New Blood, così da espiare i suoi fallimenti come padre e liberarlo della sua presenza ingombrante e oscura. Non è chiaro ancora cosa Dexter combinerà a New York, ma sappiamo che la sua strada incrocerà a un certo punto quella di Leon Prater (Dinklage), un investitore miliardario che nasconde molti intrighi dietro la facciata di generoso filantropo, la cui sicurezza è una responsabilità di Charley (Thurman), un tempo un'agente delle Forze Speciali.

Oltre a Dexter, che, a onor del vero, in uno degli scatti non appare in grandissima forma, torneranno anche il defunto padre del protagonista, Harry, e il detective Angel Bautista, interpretati nuovamente da James Remar e David Zayas. Nella miniserie rivedremo inoltre Arthur Mitchell/Trinity Killer e il procuratore distrettuale Miguel Prado, interpretati ancora da John Lithgow e Jimmy Smits, mentre altri personaggi del tutto nuovi avranno i volti di Krysten Ritter (Jessica Jones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Steve Schirripa (Blue Bloods), Eric Stonestreet (Modern Family) e David Dastmalchian (Oppenheimer), solo per ricordarne alcuni.