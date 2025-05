Daredevil: Rinascita, Krysten Ritter sarà di nuovo Jessica Jones nella stagione 2

News Serie TV

Krysten Ritter riprenderà il ruolo dell'eroina Marvel Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Dopo mesi e anni di tentennamenti, speculazioni e presunti avvistamenti, la notizia che i fan della Marvel attendevano con più trepidazione dall'annuncio del ritorno in tv di Daredevil è arrivata: Krysten Ritter tornerà a interpretare Jessica Jones, sette anni dopo la cancellazione della serie a lei dedicata. Non lo farà in un nuovo revival ma nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, attesa su Disney+ per il prossimo anno.

Daredevil: Rinascita riporta in tv Jessica Jones

Il ritorno della Ritter nei panni dell'eroina Marvel Jessica Jones è stato annunciato dal protagonista della serie Charlie Cox agli Upfront della Disney a New York. "È fantastico tornare a interpretare Jessica dopo tre stagioni e The Defenders, e di unirmi ora all'MCU", ha detto l'attrice durante l'evento. "Sono così emozionata di riportare in auge questo personaggio iconico. E senza rivelare troppo, c'è molto altro in serbo per Jessica Jones. Questa sarà una stagione incredibile".

Ritter ha interpretato Jessica Jones nell'omonima serie di Netflix cancellata dopo tre stagioni e nella miniserie evento The Defenders, che l'ha vista unire le forze ai protagonisti di Daredevil, Luke Cage e Iron Fist. Alcuni anni dopo la fine del sodalizio creativo tra Netflix e Marvel Television, tutte e cinque le serie sono state aggiunte all'offerta di Disney+, fino all'annuncio nel 2022 di una sorta di revival di Daredevil con Cox nuovamente nei panni di Matt Murdock. Da allora, altri personaggi di quelle storie, sebbene tutti legati al personaggio di Daredevil, sono apparsi in Daredevil: Rinascita, come Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio), Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy Nelson (Elden Henson) e Frank Castle/Punisher (Jon Bernthal). A quest'ultimo sarà dedicato prossimamente uno speciale.