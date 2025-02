The Punisher avrà uno speciale tutto suo nel MCU dopo Daredevil: Rinascita

News Serie TV

Jon Bernthal ha appena iniziato con l'MCU. Dopo Daredevil: Rinascita, The Punisher tornerà su Disney+ protagonista di uno speciale Marvel.

Frank Castle ha già garantito il suo ritorno sui piccoli schermi di Disney+ con Daredevil: Rinascita. La partecipazione di The Punisher è stata annunciata attraverso il primo trailer della Serie TV in arrivo sulla piattaforma streaming dal 4 marzo 2025, ma ad entusiasmare ancora di più il pubblico è stato il recente annuncio che rivedrebbe The Punisher da protagonista. Jon Bernthal riprenderà il suo ruolo più iconico in uno speciale in fase di realizzazione su Disney+ e, oltre a interpretare Frank Castle, lavorerà anche alla sceneggiatura.

Dopo Daredevil: Rinascita, The Punisher avrà uno speciale tutto suo nel MCU

Dopo un’apparizione nella prima stagione di Daredevil: Rinascita, Frank Castle tornerà sulla piattaforma di Disney+ per inserirsi nelle dinamiche del Marvel Cinematic Universe con uno speciale Marvel che, stando alle prime anticipazioni, seguirà un po’ l’esempio di Guardiani della Galassia: Holiday Special, un episodio natalizio pensato per i Guardiani della Galassia da James Gunn. L’angelo della vendetta darà un contributo alla trama di Daredevil: Rinascita, chiamato in causa da Matt Murdock, ma avrà un posto speciale nel MCU anche dopo. Secondo quanto riferito da Entertaiment Weekley, Jon Bernthal è attualmente al lavoro sulla sceneggiatura dello speciale dedicato a The Punisher in collaborazione con Reinaldo Marcus Green che si occuperà anche della regia. Il responsabile di Marvel Television Brad Winderbaum ha precisato che si tratta di “una storia sparata a raffica, ma ha anche tutto il pathos e l’emozione che vuoi da una storia di Frank Castle. È così emozionante”. In realtà è proprio merito di Daredevil se The Punisher ha poi ottenuto uno speciale tutto suo. Come raccontato da Winderbaum, l’idea è sbocciata durante le riprese della prima stagione:

Bernthal è un attore generazionale. È incredibile ciò che porta a tutti i ruoli che interpreta, ma in particolare a Frank Castle. Ed è un grande scrittore. Conosce il personaggio dentro e fuori... Inoltre adoro Punisher, ma adoro in particolare il Punisher di Jon. L'idea che lui sia nell'MCU e possa portarlo nell'universo più ampio, specialmente per quanto riguarda le storie street level, è un'enorme opportunità e, come fan, la cosa più grandiosa di sempre.

The Punisher potrebbe non essere l’unico a riapparire sullo schermo in ogni caso. Si vocifera che i Marvel Studios stiano tentando di individuare un modo giusto per riportare i Defenders in azione ed inserirli nel MCU, per cui prima o poi potrebbero intervenire anche Jessica Jones di Krysten Ritter, Luke Cage di Mike Colter e Iron Fist di Finn Jones. A tale proposito, sempre Winderbaum in precedenza aveva affrontato l’argomento: “Non posso dire molto, ma dirò che è così emozionante potersi muovere in quell’area. Posso soltanto dire che tutte queste variabili prese in considerazione sono sicuramente qualcosa di creativamente emozionante e le stiamo esplorando”.