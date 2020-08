Da The Witcher a Leverage: Ecco tutti i set di Serie TV che hanno riaperto

News Serie TV

Con le dovute precauzioni, l'industria televisiva prova a ripartire nonostante l'emergenza Coronavirus.

La ripartenza dopo diversi mesi di pausa forzata dovuta all'emergenza Coronavirus è difficile. Ma l'industria televisiva americana sta provando a riaprire i battenti proprio in queste settimane e, seppur lentamente, attori e addetti ai lavori stanno tornando su diversi set sparsi in giro per il mondo. Le linee guida da rispettare possono essere diverse da Paese a Paese, ma anche da set e set: c'è chi impone una quarantena di 14 giorni obbligatoria (è il caso delle produzioni girate in Canada) e chi obbliga a spostarsi con mezzi propri per raggiungere il luogo di lavoro. Nonostante le difficoltà, sono decine le produzioni di Serie TV che sono ripartite proprio in questi giorni. Abbiamo provato a fare il punto della situazione.

Le Serie TV che hanno riavviato la produzione dopo lo stop a causa del Coronavirus

S.W.A.T.

La prima serie broadcast ad aver riaperto il set è stata S.W.A.T.; le riprese della quarta stagione del procedurale della CBS sono iniziate lo scorso 4 agosto, nonostante il ritorno della serie sia stato fissato per la midseason. Diversi attori hanno postato foto dal set che li ritraggono mentre indossano le mascherine o sono rigorosamente a distanza.

Leverage

Tra le produzioni indipendenti spicca quella del revival di Leverage in sviluppo a IMDb TV. Le riprese sono già entrate nella seconda settimana a New Orleans e il produttore esecutivo Dean Devlin ha postato una foto (la vedete sopra) in cui si vedono le protagoniste dotate di mascherina scrivendo: "Non possiamo mascherare il nostro entusiasmo per la stagione 2". Stando a quanto riportato da Deadline, il cast è arrivato sul set con un volo privato e ha effettuato immediatamente i test.

STAY SAFE! Protect others and take care of your gang! 🌈 pic.twitter.com/SbLMQ9MltF — Gina Bellman (@Ginabellman) August 5, 2020

The Conners, The Goldbergs e altre comedy

Anche la comedy di punta di ABC The Conners è tornata in produzione. È la prima comedy multi camera broadcast a farlo, sebbene con una troupe molto ridotta e senza pubblico in studio. Dovrebbe ripartire, entro la fine di questa settimana, anche The Goldbergs. Dopo la brusca interruzione dello scorso marzo, ha riaperto le porte del proprio set anche il revival di Bayside School, Saved by the Bell, in arrivo sul nuovo servizio di video in streaming Peacock. Sempre secondo il ben informato Deadline, NBC/Universal TV sarebbe riuscita a completare anche l'episodio pilota di Night School, la Serie TV basata sull'omonimo film del 2018.

For All Mankind

Anche la serie di AppleTV+ For All Mankind è ripartita a Culver City. La produzione della seconda stagione del drama pseudo storico che reimmagina la corsa allo spazio durante gli anni della Guerra Fredda era stata interrotta lo scorso marzo quando mancavano solo due episodi da girare.

The Good Doctor e le serie girate in Canada

Dopo aver raggiunto un accordo sui protocolli anti Covid, si torna a girare anche nel distretto della Columbia Britannica, in Canada. È già ripartita la produzione della quinta e ultima stagione della serie horror Van Helsing. "L'intero cast e la troupe hanno fatto un corso di formazione alla sicurezza e sono stati testati prima di arrivare sul set", ha assicurato a TVInsider il produttore esecutivo Michael Frislev. Tra le prime produzioni a riavviare i lavori, presumibilmente entro la prossima settimana, ci sarà anche The Good Doctor, seguita da Supernatural (devono essere girati gli ultimi due episodi della quindicesima e ultima stagione). Manca pochissimo anche per la riapertura del set di Riverdale: il creatore Roberto Aguirre-Sacasa ha annunciato proprio ieri l'avvio dei lavori di pre-produzione della stagione 5.

At long last, the offices are open and we are in pre-production on Season 5 of #Riverdale!! 💃🏻❤️🔥👨🏻‍💻☠️🐍🏆🎟🚀 pic.twitter.com/nFnqTLxziO — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) August 17, 2020

Elite, La casa di carta e The Witcher

Tra le serie di punta di Netflix che hanno riavviato recentemente la produzione ci sono Elite 4, La casa di carta 5 e The Witcher 2. Le riprese della quarta stagione di Elite erano iniziate lo scorso 3 agosto quando, dopo sole 24 ore, erano state sospese per un sospetto caso di Coroanvirus sul set. L'emergenza, tuttavia, è presto rientrata quando ulteriori test hanno dimostrato che si è trattato di un caso di falso positivo. La casa di carta, invece, è ripartita da Copenaghen dove Pedro Alonso, Luka Peros e la new entry Patrick Criado sono stati immortalati mentre erano impegnati sul set; pare che i lavori nella capitale danese siano terminati e che la produzione si sia già spostata in Spagna. Dopo un lungo lavoro di pre-produzione, è ripartita anche The Witcher; troupe e attori della serie fantasy sono tornati a girare la seconda stagione dopo lo stop sopraggiunto improvvisamente lo scorso marzo, anche a causa di alcuni casi di Covid sul set. Ad annunciare ufficialmente la ripartenza, con un post su Instagram, ci ha pensato il regista Stephen Surjik. "Mancano 3 minuti all'accensione e al decollo per la nostra seconda avventura con The Witcher Stagione 2. Sono tutti molto cauti ma l'umore è alto. State guardando il nuovo sistema di comunicazione anti Covid che riduce il contatto tra i membri della troupe. Grazie a Matt, Kelly, Lauren e Netflix", ha scritto Surjik.